Las horas que mejor sientan

Con el ritmo de vida actual cuesta poder comprometerse con el voluntariado, pero cuando las personas que deciden dedicar una parte de su tiempo libre a esta labor altruista consiguen “arañar” esas horas no hay vuelta atrás. Es algo que engancha y que siempre les da múltiples satisfacciones. Actualmente, Cruz Roja Pontevedra cuenta con 593 personas voluntarias con registro de actividad, de las cuales 182 son de la comarca de la capital y suman en lo que va de año 4.491 horas. Tres de ellas explican a FARO los motivos que le llevaron a iniciarse en el voluntariado y por qué decidieron hacerlo con esta organización no gubernamental tan presente en la sociedad.

Jéssica Inchausti, natural de Paraguay pero vecina de Pontevedra desde 2017, comenzó el voluntariado al llegar a la ciudad y lo hizo en el área de mayores de Cruz Roja y con talleres de memoria. Después se pasó al de promoción del éxito escolar y ahora está en el programa de búsqueda de empleo. Su formación en Psicología Laboral le permite esta permeabilidad entre las diferentes acciones de la organización, ya que tiene experiencia en el ámbito de Recursos Humanos. “Es muy útil para aplicar mis conocimientos y a la vez me sirve para aprender, en cualquiera de las áreas”.

Se estrenó en España en el voluntariado y reconoce que es algo que le gusta mucho y a lo que dedica actualmente dos días a la semana.

Español a ucranianos

Ángela Santos, vecina de Marín, reconoce que después de mucho tiempo deseando hacer voluntariado, por fin por motivos personales encontró este año esas horas cada semana para dedicar a los demás “porque sabía que me iba a aportar a mí, no solo a las otras personas”.

En su caso, como tiene una academia, desde Cruz Roja le propusieron cubrir una necesidad acuciante en esos momentos: dar clases de español a ciudadanos ucranianos dos días por semana.

Se decidió por esta organización porque “me gusta su estructura y da una sensación de buena organización, además de abarcar muchos campos”. “Aquí tienes facilidad para encontrar tu sitio”, considera.

Es una opinión que comparte Jéssica Inchausti, que añade, además que “aquí sabes que vas a encajar seguro porque hay más opciones”.

Enfermero en teleasistencia

Por su parte, Alberto Fernández, enfermero pontevedrés, se inició en el voluntariado hace unos cuatro años. Su formación le llevó a uno de los servicios en los que mejor podía encajar: el de telesasistencia. Los usuarios disponen de un terminal y un pulsador que conecta, desde cualquier estancia de su casa con Cruz Roja las 24 horas y los 365 días del año, facilitando una respuesta e intervención inmediata ante cualquier necesidad o eventualidad. Por lo general, son personas mayores con poca movilidad o que viven solas. El joven realiza visitas a domicilio cada dos semanas y presta atención telefónica habitual a los beneficiarios.

En su caso tuvo claro que quería dedicar este tiempo a Cruz Roja “porque es una institución conocidísima a la que llevo toda la vida viendo muy de cerca”. “Fue mi primera opción desde el minuto uno, ya ni pensé en otras”, confiesa.

Si no hubiese entrado en este programa, le gustaría hacerlo en alguno de docencia, pero la disponibilidad, con horarios más fijos, no era compatible con su trabajo en ese momento.

Ángela Santos, por su parte, reconoce que a ella le atrae todo lo relacionado con inmigración “en la que la vulnerabilidad es muy evidente”. “Los movimientos de personas te hacen plantearte mucho el funcionamiento de las políticas”, afirma esta voluntaria, que estudió Ciencias Políticas y habla con conocimiento de la teoría en esta materia.

Y a Jéssica Inchausti le gustaría en algún momento de su vida poder hacer cooperación internacional, para el cual tendría que hacer una formación específica y experiencia previa.

La satisfacción de ayudar

En general, el voluntariado reporta una forma de bienestar y satisfacción a quien participa en él y Jéssica, Ángela y Alberto así lo reconocen: “Es lo máximo y tú también aprendes de ellos; es muy gratificante”, “En un trabajo recibes un salario, mientras que aquí recibes una sonrisa, un abrazo...”, “Es una experiencia fantástica” o “Te hace sentirte mejor persona” son solo algunas de las frases con las que son capaces de expresar la gran cantidad de sentimientos que les embargan al hablar de sus experiencias personales.

“Cuesta dar el primer paso, pero al final encajas”

Lo más difícil de iniciarse en el voluntariado es dar el primer paso, pero cuando se da, “al final encajas”. Así lo señala Alberto Fernández, que manifiesta que “mucha gente se interesa cuando saben lo que estás haciendo”. “Cuando te plantas aquí con ganas, al final acabas en lo que encaja con lo que puedes aportar”. Su mensaje para aquellas personas que se estén planteando iniciarse en esta altruista labor es que “siendo joven o edad adulta, trabajando o no, siempre se puede sacar a la semana un rato para echar una mano a los demás, aunque solo sean unas horas”. De igual modo, piensan sus compañeras. “Con esto sentí que ponía mi tiempo en valor. Esto me hace crecer y aporto algo en una causa en la que creo”, subraya Ángela Santos. Por su parte, Jéssica Inchausti afirma que “el voluntariado, además de hacerte crecer, como dice Ángela, también te ayuda a ti a hacer amigos, a socializar, a estar activo”. “Ves los resultados ahí, no es como la rutina de tu trabajo, en el que tienes que esperar a fin de mes”, concluye.