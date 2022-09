“Un proyecto real de concentración parcelaria en los sectores I y II de Troáns, que recoja las demandas y peticiones vecinales ya trasladadas a la Xunta desde hace meses y que aún no han recibido respuesta”. Este es el resumen que ofrece el alcalde de Cuntis, Manuel Campos, de la asamblea mantenida ayer con los más de 200 afectados por este proceso. Estas peticiones serán trasladadas por el gobierno local a la Consellería de Medio Rural.

En la reunión, los afectados por esta concentración denunciaron que “fincas y casas quedan sin acceso asfaltado, hay caminos en los que no cabe un tractor y se quejaron de una distribución de viales que margina a la parte de los propietarios”. Son algunos de los aspectos que molestan a los afectados por la concentración parcelaria de Troáns y que envían un mensaje claro a la Xunta de que “no van a consentir una concentración de parcelas de segunda categoría”.

El alcalde de Cuntis apoya plenamente la posición de los afectados. Solicitará que se reúna la junta local de la concentración parcelaria y constituirá una comisión integrada por vecinos de diferentes aldeas para reunirse con los técnicos. “Desde el Concello enviamos cientos de cartas a la Xunta solicitando un proyecto que recogiera la red viaria demandada por los afectados y las respuestas siempre fueron en el sentido de que no había partida para hacerlo”, dice el alcalde.

Los afectados por la concentración parcelaria en Troáns “han recibido con malestar el reciente anuncio de la Xunta de la vuelta de las máquinas a Troáns con una inversión de 485.000 euros. No hay nada nuevo. Después de tener las obras tanto tiempo paradas ahora quieren retomarlas sin responder a las peticiones vecinales y pueden tener muy claro que no las vamos a consentir”, insiste Campos, que añade que “la gente está cansada de incumplimientos, de que la Xunta lleve más de una década sin responder a sus peticiones, de que no haya un borrador redactado para el acondicionamiento del acceso a las fincas”.