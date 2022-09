A Deputación puxo hoxe onte e final á súa “Viaxe Ágora” de intercambio de coñecemento sobre mobilidade sustentable por Logroño, Bilbao e Donosti cunha visita á Deputación de Gipuzkoa. Na reunión, os representantes pontevedreses amosaron interese pola rede de máis de 400 kilómetros de vías ciclables existentes na provincia (coñecidas como bidegorris), o seu modelo de construción e mantemento, co fin de poder extrapolar as súas vantaxes ao territorio pontevedrés.

No encontro participaron o vicepresidente César Mosquera e os deputados de Mobilidade Uxío Benítez e de Infraestruturas Gregorio Agís, acompañados de persoal técnico do departamento de Mobilidade provincial, xunto a cargos políticos da Deputación Foral.

Entre as cuestións que estiveron sobre a mesa falouse da política de subvencións da Deputación gipuzkoana para planeamento, recuperación de espazos e urbanismo de xénero nos concellos, o transporte público, así como sobre a política de mobilidade ciclista. Nestes momentos no territorio histórico vasco existe unha rede de 404 kilómetros construídos –tamén de uso peonil– que se ampliarán noutros noutros 204 kilómetros en función do seu Plan Territorial Sectorial que data de 2013 e está a ser revisado.