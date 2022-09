A Consellería do Medio Rural está a acometer na actualidade as derradeiras obras na rede de camiños secundarios das Zonas de Concentración Parcelaria Troáns I e Troáns II, no Concello de Cuntis, cun investimento de 486.000 euros e, ademáis, vai comezar en vindeiros días co acondicionamento dalgúns accesos aos novos predios no caso de Troáns I. A concentración parcelaria de Troáns I, que reducirá as 5.283 parcelas cunha superficie de 351 hectáreas en só 1.312 predios de maior tamaño, está inmersa nas obras das pistas secundarias, que inclúen 5,8 novos quilómetros e ás que só lle resta aproximadamente o 25% dos traballos.