Condenado un acusado que le propinó una “colleja” a un testigo en un juicio porque “mentía”

Sala de vistas de los juzgados de A Parda. El 2 de abril de 2019 una persona se sienta en el banquillo acusada de un delito leve de lesiones. En el momento en el que uno de los testigos está contestando a las preguntas del tribunal, el procesado se levanta y le propina un “fuerte golpe en la parte trasera de la cabeza”, lo que popularmente se conoce como una colleja, sin causarle lesiones.

El acto en sí pudiera parecer una agresión menor de no ser por el lugar y el momento en el que se produce. De hecho, la situación del acusado, que padece un trastorno mental, fue clave para evitar del juzgado una sanción mayor. La Audiencia Provincial de Pontevedra acaba de condenar a esta persona a dos multas de 900 y 120 euros como autor de sendos delitos de desórdenes públicos y un delito leve de maltrato. Además, le impone la medida de seguridad de “sumisión a tratamiento médico adecuado a su enfermedad por tiempo de dos años”.

La pena fue inicialmente impuesta en marzo de este año por el juzgado de lo Penal 1 de la ciudad del Lérez, pero el acusado recurrió en apelación ante la Audiencia Provincial que resolvió confirmándola recientemente.

Una de las alegaciones del recurrente era que los hechos no podían constituir un delito contra el orden público al entender la defensa que la conducta del acusado no había “alterado gravemente las normas de disciplina y respeto que deben ser observadas en la audiencia de un Tribunal”. Considera que la acción “no ha tenido trascendencia para alterar el orden con cierta entidad”, pero la Audiencia es clara al respecto: “Acometer a un testigo que presta declaración durante una vista oral no constituye una acción menor en su entidad y en su trascendencia para alterar el orden del juicio, sino todo lo contrario; orden que indudablemente fue gravemente alterado y el juicio hubo de ser suspendido, observándose como la titular del juzgado se vio obligada a avisar a las fuerzas de seguridad con el consiguiente alboroto en la sala de vistas”.

Curiosamente, la defensa también esgrimía la inimputabilidad del acusado por su estado mental como quedó determinado en otros procesos judiciales anteriores como un elemento que se debería aplicar a este. Pero la Audiencia asegura que los informes periciales aportados a esta causa no dejan tan clara esa inimputabilidad como en las anterior. Unido esto al hecho de que el propio acusado declaró en el juicio que recordaba los hechos, se justificó en que pegó al testigo por que “estaba mintiendo” y que era consciente de que estaba en un juicio por lo que concluyen que no se acreditó “una anulación total de sus facultades psíquicas”. Por lo tanto, le aplican una eximente incompleta de alteración mental que rebaja notablemente la pena pero que no impide que sea condenado a estas dos multas y, especialmente, a la medida de seguridad de seguimiento de un tratamiento médico para su enfermedad de manera obligatoria durante los próximos dos años.