A deputada de Memoria Histórica da Deputación de Pontevedra, María Ortega, defendeu na inauguración do Espazo Memoria habilitado no Canteira Fest de Vilaboa “o crecente interese da mocidade por coñecer a etapa máis escura da nosa historia recente”. A deputada amosouse consciente de que aínda existe entre a poboación –e nomeadamente entre a xente máis nova– un grande descoñecemento das consecuencias do franquismo ,e por iso teima en achegar a Memoria Histórica á mocidade a través de novos formatos como o teatro, a música, a banda deseñada ou as intervencións artísticas, e a través da ocupación de novos escenarios. Isto foi o que a animou a deseñar un programa de actividades relacionadas coa procura da verdade, a xustiza e a reparación das vítimas e as súas familias no Canteira Fest, o festival que onte venres e hoxe sábado se desenvolve na canteira de Vilaboa.