La Alameda reúne música, gastronomía y cerveza en el festival Ferve Estrella Galicia

La Alameda de Pontevedra acoge desde hoy y hasta el domingo la primera edición de Ferve Estrella Galicia, un festival que aúna música, cultura, artesanía y gastronomía y que contará con chefs y artistas de renombre. En Ferve hay degustación de pinchos de autor y cerveza, showcookings, talleres, puestos de Artesanía de Galicia y de productores que participan en el Mercado de la Cosecha.

Durante los tres días de evento, el público podrá disfrutar de las actuaciones de Baiuca (hoy a las 22.00 horas), Guadi Galego (mañana a las 13.30 horas), Marilia Monzón (mañana a las 22.00 horas), La Banda de Late Motiv (mañana a las 23.15) y Xoel López (domingo 18 a las 14.00 horas).

En el apartado de gastronomía, el evento contará con la presencia de un total de 27 chefs de renombre entre los que se encuentran Yayo Daporta, que trae su cocina gallega actualizada con guiños a productos de otras zonas, Alejandra Herrador y Emanuel Carlucci, propietarios del Restaurante Atalaya (en Alcossebre, Castellón), característico por su cocina creativa, dinámica y libre de ataduras, o Lydia del Olmo y Xosé Magalhães, pareja salida entre los fogones de la Casa Solla, vendrán en representación de su cocina abierta y natural de su restaurante Ceibe, entre otros.

Estas confirmaciones se unieron recientemente a Vicky Sevilla, Iñaki Bretal, Iván Domínguez, Ignacio Echapresto, Xanty Elías, Diego Guerrero, Héctor López o Juliano Valese, entre muchos otros, que ya fueron confirmados con anterioridad en la presentación del festival.

Todos ellos, llegarán a Ferve con Javi Olleros, del restaurante Culler de Pau (dos Estrellas Michelin), Pepe Solla, de Casa Solla (una Estrella Michelin) y Pepe Vieira, del restaurante Pepe Vieira (una Estrella Michelin) como anfitriones.

En la programación de Ferve se incluye el evento Ferve Talks, moderadas por la periodista Teresa Cuíñas. Son un conjunto de charlas que reunirán a cocineros y expertos de otras disciplinas para poner sobre la mesa preguntas sobre el futuro, la sociedad y la sostenibilidad a través de la cocina. Estas charlas, que estarán abiertas al público, necesitan de previa inscripción en la página web www.estrellagalicia.es/ferve.

Talleres

Ferve cuenta además con ocho tipos de talleres en los que el público puede participar previo registro en la web www.estrellagalicia.es/ferve. Estos son el Taller Galicia Calidade, impartido en dos ocasiones, una por Héctor López y otra por Iñaki Bretal: A que soa a túa cervexa?, Tiraxe de cervexa by MEGA, Roteiro da Colleita by MEGA, Taller de Maridaxe, los talleres de Cultura da Cervexa: Como se fai La Estrella de Galicia, a nosa receita orixinal e Xogo de cata a cegas con Cervexas 1906, y el Taller Desperdicio Zero by Diego Guerrero.

Durante estos días en Ferve los visitantes podrán conocer de primera mano algunas de las iniciativas que representan ese rural próspero y sostenible. El chorizo vegano de Calabizo, los quesos de Cortes de Muar, los postres de la casa de Versos da Ruda, los productos de saúco de Carabuñas, las infusiones de Orballo o la avicultura tradicional de Galo Celta.

Además de su presencia constante en la feria, los interesados pueden inscribirse en el punto de información para conocer en profundidad cada uno de estos proyectos y degustar sus productos.