La Asociación Cultural Foula, en colaboración con el Concello de Cerdedo-Cotobade, presentó hoy la octava edición de la Festa do Pan de Millo e do Ovo, una jornada gastronómica que tendrá lugar el sábado 17 de septiembre y que regresa al calendario del municipio después de dos años de parón por la pandemia.

La intención del evento, señalan los organizadores, consiste en despachar más de un millar de raciones de huevos fritos con pan de maíz desmigado para todos aquellos comensales que se desplazen al campo de la fiesta de Tenorio, donde tendrá lugar la jornada.

El alcalde en funciones de la localidad, Fernando Vázquez, felicitó a la Asociación Cultural Foula por “recuperar esta iniciativa gastronómica que alcanza ya su octava edición” y por “contribuir con esta actividad a la dinamización sociocultural y musical en Tenorio y de todo el concello”.

Por otro lado, el regidor agradeció al colectivo cultural la apuesta y los esfuerzos realizados para mantener activo el acervo cultural y folclórico que posee el municipio.

La Festa do Pan de Millo e do Ovo también contará con la participación de varias agrupaciones musicales que animarán durante toda la jornada la celebración.

Actuaciones musicales

En la presentación, los organizadores confirmaron la presencia de Os Gaiteiros das Rías Baixas, que comenzarán su actuación a partir de las 13.00 horas del sábado.

Acto seguido, serán las Pandereteiras do Val de Quireza las que tomen el relevo, a las 15.00 horas, mientras que la Banda de Música de Tenorio continuará con la amenización musical de la fiesta a las 16.00 horas.

A las 18.00 horas, tendrá lugar la sesión infantil, que correrá a cargo de Magín Blanco, mientras que a las 20.00 horas actuará el grupo de folk metal melódico instrumental vigués Metalxis.

Una hora más tarde, a partir de las 21.00 horas, será el turno de Os D’Arbo, que actuarán como antesala a la queimada de balde que cerrará la VIII Festa do Pan de Millo e do Ovo, con una ceremonia oficiada por O Bruxo do Río.