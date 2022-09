La oposición teme que el “modelo Reina Victoria” se extienda a Eduardo Pondal y Colón

“Ahora vemos que ustedes quieren cambiar la dirección del puente de O Burgo, peatonalizar Colón, peatonalizar probablemente todo el entorno de la Plaza de Galicia y no sé muy bien que parte de Eduardo Pondal; y creo que ustedes tienen que decirle a los pontevedreses qué van a hacer”, reclamó el portavoz del Partido Popular, Rafa Domínguez, en el pleno extraordinario en el que ayer se ratificó el Plan de Acción Local da Axenda Urbana. “No esperen a otra pandemia para ponerla como excusa y digan de cara qué es lo que quieren hacer. El modelo Reina Victoria no lo aceptamos y no lo vamos a aceptar. Están ustedes intentando hacer algo a espaldas de los pontevedreses como hicieron en Reina Victoria, un cierre con el que la mayoría de la gente no está de acuerdo”, insistió el popular, al debatir el contenido del documento que perfila el desarrollo futuro de la ciudad.

En la misma línea, el edil no adscrito Goyo Revenga (ex Ciudadanos), advirtió respecto al plan que traza un “eje fundamental para reducir el tráfico: puente de A Barca, Reina Victoria y Eduardo Pondal. Ya veo que la próxima actuación es retirar el tráfico de Eduardo Pondal o al menos reducirlo de forma considerable”. En su réplica, la portavoz del gobierno local, Anabel Gulías (BNG), lamentó que los ediles de la oposición “no sean capaces de distinguir entre un documento estratégico y otro sobre proyectos concretos, que en su debido tiempo estaremos aquí para explicarles” y defendió tanto la Agenda Urbana elaborada por el equipo de gobierno como todo el modelo de ciudad, “cuyo futuro pasa por mejorar la calidad urbana y por la ecología”. “La ciudad mira al futuro” “Una ciudad que mira al futuro sin miedo, que sigue pretendiendo ir por delante de los desafíos”, afirmó Gulías, quien en su intervención no ocultó que esta “Agenda Urbana de Pontevedra. Marco estratégico y Plan de Acción” no esquiva la “implantación en toda la ciudad de una zona de tráfico reducido que tiene como ejemplo la mejora de la movilidad, también en el eje del puente de A Barca, Reina Victoria y Eduardo Pondal”. “¿Modelo Reina Victoria? Sí. Y modelo O Burgo, modelo Gorgullón, Virxen do Camiño, con las mismas características que le anuncié, porque estamos orgullosos del modelo y de las propuestas que planteamos”, subrayó Gulías Torreiro. El plan fue ratificado en este pleno extraordinario con los 14 votos del equipo de gobierno (BNG-PSOE) frente al voto negativo de PP y el edil no adscrito (10). Antes del pleno, en la comisión de Urbanismo Obras e Servizos en la que se trató este plan, el PP se abstuvo. En su apartado “Mejora de la movilidad urbana y calidad del espacio público”, la Agenda Urbana incluye como proyectos piloto a implementar en la ciudad, la “Mejora de la movilidad peatonal en el eje urbano Rúa Eduardo Pondal- Raíña Victoria - Ponte da Barca”, con el incremento del espacio público destinado a la ciudadanía, aumentando la red peatonal, “conformando un eje de movilidad agradable, seguro y accesible aglutinando las calles Eduardo Pondal, Raíña Vitoria y Ponte da Barca, con la consiguiente reducción del tráfico rodado”. Monte Porreiro También se incluye como acciones la “Mejora del espacio urbano en Monte Porreiro, incrementando la red peatonal”, cuestión por la que también preguntaron los grupos de la oposición; la “Mejora de la movilidad peatonal en Avenida de Bos Aires, incrementando la movilidad peatonal y el espacio público en los márgenes del Río Lérez, relacionado con la regeneración y renaturalización del borde fluvial”; la “Mejora de la movilidad peatonal en Valentín García Escudero”, o el mismo planteamiento para el barrio de O Burgo y A Santiña”. “Nos tienen que explicar qué van a hacer, dónde, cuándo; se lo tienen que explicar a todos los pontevedreses; ¿Cómo va a ser la mejora del espacio urbano en Monte Porreiro, la mejora de la movilidad peatonal en la avenida de Bos Aires?. Los pontevedreses tienen derecho a saber qué se va a hacer”, argumentó el portavoz popular. Las mismas dudas planteó respecto a los planes para los barrios de O Burgo y A Santiña. Para el líder de la oposición municipal, “este nuevo modelo Reina Victoria es un error y voy a exigir que expliquen qué tipo de peatonalizaciones van a hacer. Quiero que me digan si los vecinos de Monte Porreiro se van a quedar aislados con la peatonalización de toda la ronda urbana que lleva hasta allí”, insistió Rafa Domínguez. Anabel Gulías le respondió que los pontevedreses “en su mayoría conocen cuáles son las líneas estratégicas que sigue este gobierno, con las que incluso ustedes a veces están de acuerdo. Pasan por la reducción de tráficos innecesarios y por el disfrute del espacio urbano, o por la instalación de elementos reductores de la velocidad”. “Hoy casi nadie duda de que somos una referencia mundial” En la defensa de la Agenda Urbana y sus líneas de actuación, la portavoz del gobierno local, Anabel Gulías, afirmó que “hoy casi nadie duda de que Pontevedra es una referencia mundial en estas cuestiones” y “de hecho, llevamos mucho tiempo trabajando en la Agenda Urbana española”. La nacionalista expuso los valores de ecologismo y lucha contra el cambio climático en los que se basa este plan y así recordó “todos los objetivos que fuimos cumpliendo y todos los retos que ganamos” en estos campos. “La ecología va en nuestro ADN así como seguir apostando por ese modelo de calidad que tantas alegrías nos dio, y seguir extendiéndolo a las parroquias”, añadió. Gulías explicó el objetivo de lograr “una gran conexión verde” de la ciudad con los parques forestales, un pulmón verde en el centro, el parque da Dignidade en Lourizán, la ordenación de los montes, o “soñar con las recuperaciones del litoral en Pontesampaio, Lourizán y Xunqueira de Alba, algunas de ellas más cerca que otras”. En su réplica, el concejal no adscrito, Goyo Revenga, se confesó “abraiado” por las loas de Gulías a su propio equipo: “Está claro que no tiene abuela, pero tampoco le hace falta”. El edil reprochó al equipo de gobierno que lleve a pleno “un documento que ya está hecho” en el que “pocas propuestas se pueden hacer ahora. Nos vende un documento cerrado en el que siguen con su milonga del ecologismo y lo único que estamos haciendo es llevando Pontevedra al abismo” y así argumentó como ejemplo que “hablan de unir los parques forestales con la ciudad: Pues yo si quiero ir a un parque forestal tengo que llevar mi coche hasta allí, porque no hay ni autobús”. Para el concejal no adscrito (ex Ciudadanos), el diseño de ciudad planteado por el actual equipo de gobierno “es como la película de Thelma y Louise, que van hacia el barranco y saben que se van a matar”. “La calle no se llenó de gente y por eso le ponen un skatepark” El portavoz del PP, Rafa Domínguez, argumentó sobre la peatonalización de la ciudad que “el problema es que hay dos modelos completamente distintos: uno es el modelo Lores de 1999, con el que el Partido Popular está de acuerdo y que tenía como característica que en el momento en que se peatonalizaba una calle se llenaba de gente, y ahora hay otro modelo que es el Reina Victoria, donde desde que la peatonalizaron, hace ya dos años, no hay gente, por eso tuvieron ustedes que poner un skatepark provisional, de quita y pon, para que vaya alguien”. En todo caso –añadió Domínguez respecto a un documento que opta a captar fondos de la Unión Europea– “el PP no va a poner ningún problema para captar ayudas para Pontevedra, no como con el PMUS, que perdimos seis millones de euros”. Se trata, dijo, de “un plan que es importante y que deberíamos conocer a fondo, no solo las líneas maestras; es un documento muy vago, de frases genéricas”.