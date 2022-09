La ciudad acoge dos congresos sobre la genética forestal y de las plantas

Pontevedra acoge desde ayer el VII Congreso de Genética Forestal organizado por la Misión Biológica, que se celebra en el Liceo Casino. El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, inauguró este encuentro, que cuenta con una larga tradición en el estudio de la mejora genética de la resistencia a plagas y patógenos en especies forestales.

Dentro de las actividades enclavadas en este ámbito, la ciudad acogerá también del 19 a 22 de septiembre el X Congreso de mejora genética de plantas, de nuevo organizado por la Misión Biológica, que se celebrará en el Pazo de la Cultura y que contará con la presencia de 70 investigadores mundiales.

Lores expresó su satisfacción porque estos encuentros se celebren en la ciudad, e instó a los participantes a que aprovechen su estancia en Pontevedra para conocerla.

El VII Congreso de Genética Forestal reúne a representantes de más de 15 países. Se enmarca en una serie de congresos internacionales bajo la denominación “International Workshop on the Genetics of Tree- Parasite Interactions in Forestry”, con una larga tradición sobre la mejora genética de la resistencia a plagas y patógenos en especies forestales. Están patrocinados por IUFRO, la Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal.

En particular, este congreso está apoyado por las secciones de “Resistencia de arbores a insectos”, “Mejora y recursos genéticos en coníferas”, “Enfermedades fúngicas en árboles” y el grupo de trabajo sobre “Invasiones biológicas en bosques”.

El congreso cuenta con el apoyo del CSIC en Galicia, del Concello de Pontevedra, de la Diputación y del Liceo Casino, con una subvención de la Xunta de Galicia en su programa competitivo de apoyo a congresos internacionales.

Desde 1969

El primer congreso de esta serie se celebró en 1969 en Pensilvania (USA), cuando la mejora genética de la resistencia a enfermedades en especies forestales aún estaba naciendo.

El congreso de este año, en Pontevedra, será el séptimo de la serie temática, que tuvo como últimas sedes Mount Sterling (Ohio, USA, 2018), Orleans (2015, France) y Eugene (2011, Oregon, USA). Al último congreso (Ohio, 2018) asistieron 130 congresistas de más de 25 países con representantes de todos los continentes.

Así, cada dos o tres años, los mejores equipos de investigación del mundo en este ámbito se reúnen durante una semana para presentar nuevos hallazgos y discutir temas de enorme importancia global, como los últimos avances en el diagnóstico, tratamiento y lucha contra las plagas y patógenos exóticos invasores que amenazan el potencial forestal. Estos asuntos son tratados desde una perspectiva global, pues, como el COVID, la plagas y patógenos forestales no tienen frontera, por lo que “los problemas de hoy aquí serán los de mañana en otra parte del planeta”.

Organizado por la Misión Biológica de Galicia (MBG-CSIC) y auspiciado por la Sociedad Española de Ciencias Hortícolas y por la Sociedad Española de Genética, Pontevedra acogerá también del 19 al 22 de septiembre el X Congreso de Mejora Genética de Plantas. Este congreso supone un marco idóneo para intercambiar los últimos avances en el conocimiento científico y en el desarrollo profesional en los distintos campos que integran la mejora genética vegetal, para conseguir cultivos más resilientes y productivos en el marco de una agricultura sostenible.

Repercusiones y adaptación al cambio climático

Las temáticas que se abordarán abarcarán desde el uso de recursos fitogenéticos de especies cultivadas y parentales silvestres, hasta la transformación genética de cultivos, el uso de microorganismos, o la utilización de plataformas de fenotipado a gran escala. Además, se dará un especial énfasis a la problemática derivada del cambio climático, como es la adaptación a condiciones ambientales diferentes de las habituales y la aparición de nuevas plagas y enfermedades en los cultivos. Está previsto que participen en este congreso unos 150 investigadores a nivel nacional. Se tratarán temas como los recursos fitogenéticos, la mejora de la resistencia a estreses abióticos, y bióticos, la mejora de la calidad y el valor nutritivo, la mejora de la producción sostenible, o los nuevos usos y cultivos.