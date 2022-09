La recogida de firmas a través de la Iniciativa Lexislativa Popular (ILP) en favor de la sanidad pública y con el objetivo de que se implante en una serie de medidas que “revitalicen y fortalezcan los mecanismos sanitarios de Atención Primaria” ha tomado impulso en la ciudad de Pontevedra.

La Plataforma SOS Sanidade Pontevedra instaló este lunes una mesa informativa en la Praza da Peregrina en la que se animó a la ciudadanía a rubricar en defensa de un derecho básico.

Juan Manuel Loureiro, presidente de la Federación Castelao y portavoz de la plataforma lamentó que se esté “desmantelando” la Atención Primaria y anunció que la recogida de firmas en la calle tendrá lugar hasta el próximo mes de noviembre, momento en el que la ILP debe ser presentada ante el Parlamento de Galicia.

Las mesas se instalarán ante todos los centros de salud, hospitalarios y Puntos de Atención Continuada (PAC) del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, aunque ya son muchas las localidades que llevan semanas recogiendo el apoyo ciudadano.

“Hay zonas que van verdaderamente disparados en la recogida”, reconoció Loureiro, que destacó que son necesarias un mínimo de 10.000 firmas para que una ILP llegue al Parlamento. Una vez ahí, debe conseguir la mayoría de los diputados para que se tramite como ley, algo que dependerá en exclusiva del Partido Popular, que tiene la mayoría absoluta.

“Ellos son conscientes de que la atención sanitaria necesita que se le dé una vuelta para que vuelva a funcionar como funcionaba”, apuntó el portavoz vecinal.

La recogida va especialmente bien en la zona de O Salnés, sobre todo tras el fallecimiento de una mujer en el PAC de Baltar el pasado mes de agosto, un caso que se encuentra en el juzgado después de que su marido denunciase que se les negó una ambulancia.

SOS Sanidade Pontevedra destaca que el mes de septiembre no ha supuesto la mejoría de la situación en el área sanitaria: “Parece todo una improvisación. La Xunta sabía perfectamente cuántos médicos se iban a jubilar. Nos tememos que este mes va a ser lo mismo que en verano, que todo sigue igual. No tienen intención de cambiar nada. No buscamos culpables, sino soluciones”.