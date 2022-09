Tomar la calle para transmitir mensajes

“Los animales son amigos, no comida”, “Los animales sienten y sufren igual que tú”, “No podemos tener un mundo diferente si somos indiferentes” o “El veganismo es nuestra obligación moral” son solo algunos de las decenas de mensajes que la calle de la Oliva transmitirá efímeramente en el marco de una campaña contra el especismo.

Seis mujeres fueron las encargadas de escribirlos con tiza en el suelo en la noche del pasado viernes con motivo de la “Worldwide Vegan Chalking Night”, que se celebra simultáneamente en todo el mundo, aunque en realidad en Pontevedra se hizo con una semana de retraso para que no coincidiese con la Feira Franca y lograr un mayor impacto sobre la población.

Y así fue, tal y como explica a FARO María Lusquiños, una de las participantes y miembro de la Irmandade Antiespecista en Pontevedra: “Fue todo un éxito, se pararon muchas personas con interés y recibimos a nuevas activistas”.

La “Worldwide Vegan Chalking Night” se celebró en 230 ciudades de 56 países de todo el mundo, de modo que así Pontevedra también se visibilizó en el mapa vegano mundial por segunda vez consecutiva.

La Irmandade Antiespecista, que cuenta con actividad en la Boa Vila desde 2018, trata de concienciar sobre el trato ético de los animales, fomentando el veganismo a través de acciones en la calle que den visibilidad a estas ideas.

“En esta ocasión se hizo una muestra creativa de las ideas antiespecistas para atraer a un público al que, de otro modo, no llegaríamos. Se trata de un activismo diferente al que hacemos habitualmente, pero que vemos que tiene impacto en la gente, que se detiene para obtener más información y reflexionar al respecto”, aseguran la activistas pontevedresas.

El debate está servido

Como siempre ocurre con este tipo de iniciativas, los mensajes en el suelo provocaron no pocas reacciones en la ciudad. “A mí nadie me tiene que decir qué tengo que comer y lo que no, que se metan en sus vidas”, aseguraba un hombre a mediodía después de leer algunas de las frases escritas en la Oliva, mientras su mujer lo calmaba al verlo visiblemente molesto.

Otras personas, por el contrario, aplaudían la idea y se mostraban de acuerdo, mientras que muchas reconocían que informarse “no está de más” y agradecían datos como el que cada día una persona vegana pueda suponer el ahorro de 10 kilos de CO2, 4.000 litros de agua o 3.251 metros cuadrados de bosque, además de “una vida inocente”.

En las más de doscientas ciudades del mundo en las que se llevó a cabo la campaña se utilizaron como soporte paseos en la vía pública, muros y hasta escaleras, en los que se escribieron los mensajes acompañados de dibujos, gráficos y, en los casos más logrados, verdaderas obras pictóricas. El objetivo era no dejar indiferente a nadie y así lo consiguieron. El antiespecismo busca defender los derechos de los animales, la ética animal y la igualdad. Lo hace desde el veganismo: una filosofía y conducta alimenticia que rechaza el consumo de alimentos y sustancias de origen animal.