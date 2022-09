Salcedo se echa a la calle para reclamar el campo deportivo prometido por el Concello

La Sociedad Cultural y Deportiva de Salcedo, respaldada por vecinos, jugadores, familiares, aficionados y también por concejales del Partido Popular, salió ayer a las calles de Pontevedra para reclamar la instalación deportiva comprometida por el Concello con esta parroquia desde hace varios años.

La marcha transcurrió por el centro de la ciudad para rematar en la Praza de España, donde los representantes del club leyeron un manifiesto. En él se expuso que tanto esta sociedad deportiva, como el vecindario de Salcedo están “hartos de ser ninguneados por el Concello, la Diputación y el resto de administraciones públicas”.

Desde la directiva del club se expuso a los asistentes que “hemos trabajado más de 15 años sin descanso intentando conseguir que nos hicieran un campo de hierba artificial. Hemos puesto de acuerdo a vecinos, propietarios, administraciones, partidos políticos de distinto color, hemos hecho reuniones, propuestas, proyectos y seguimos sin campo”.

La Sociedad Cultural y Deportiva Salcedo, pese a tener historia y ser una escuela de fútbol con todas las categorías, “hemos visto cómo otros equipos nos han adelantado por la cuneta y hace años que tienen campo, incluso con un solo equipo, mientras que en el nuestro con 9 categorías de jugadores, tienen que jugar de prestado en un campo de alquiler con el gasto que esto supone”, recordaron.

Desde hace 10 años

Y expusieron que hace más de diez años que la Diputación “tiene voluntad y partida presupuestaria” para hacer el campo prometido. Sin embargo, desde el Concello “todo han sido peros y excusas; resulta paradójico que el concejal de Deportes siendo de Salcedo él y su familia, nos haya puesto tantas piedras en el camino”, denunciaron, antes de añadir que “tenemos documentos firmados pero no se cumplen, pues nada vale la firma de los políticos de este Concello. Según su proyecto, en octubre de este año el campo estaría terminado, y a día de hoy no hay siquiera acometida de agua o luz, pues parece ser que no contaban con ello”, criticaron en su manifiesto.

Los convocantes instaron a los ediles del gobierno municipal a que “cumplan sus promesas, comiencen a trabajar, dejen de engañarnos más” , además de subrayar su hartazgo con esta situación, que se extiende en el tiempo mientras solo reciben excusas como respuesta. “Nos lo deben, se lo deben a Salcedo, a sus vecinos y a los chavales que visten la camiseta de nuestro club, cumplan su palabra o nuestra queja será un clamor”, advirtieron los convocantes.

La Sociedad Cultural y Deportiva Salcedo nació en 1947 y es, por tanto, el segundo club de fútbol más antiguo de la ciudad, solo superado por el Pontevedra C.F. Pero sus representantes recordaron ayer que “hay otra cosa en la que nadie nos supera: ser el club más antiguo sin un campo de hierba”.

“A lo largo de más de 75 años cientos de jóvenes han vestido nuestra camiseta y practicado el fútbol en diversas categorías y divisiones, alguno incluso ha llegado a jugar en Primera división”, expusieron sus directivos.

La SCD Salcedo también realiza eventos culturales de todo tipo como bailes, entroidos, fiestas, etc., contribuyendo de forma activa a la vida cultural y deportiva de la parroquia.

Campo de tierra

“Aunque somos un club humilde tuvimos instalaciones propias, primero en Cabanas, después donde ahora se ubica el colegio y por imperativo de la construcción del mismo hubo que trasladarse a O Casal, donde está nuestro campo de tierra. Desde hace bastantes años casi todos los campos de fútbol aficionado son de hierba artificial y el no disponer de unas instalaciones acordes a los tiempos nos ha ocasionado una sangría de jugadores y también de socios, y con ello es difícil sostener un club con los gastos que requiere”, expusieron los portavoces de la entidad.