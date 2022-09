A terceira edición da Escola de Letras porá o broche de ouro aos seus talleres cun obradoiro de poesía a cargo da escritora de literatura adulta e infantil Elvira Ribeiro, que levará por título “Onde nace o poema”. O taller terá lugar os días 18 e 25 de outubro de xeito presencial no Edificio Administrativo da Deputación de 18.00 a 20.00 horas. As persoas interesadas poderán realizar as súas inscricións a partir do vindeiro luns, co envío dun correo electrónico ao enderezo escoladeletras@editorialgalaxia.gal.

Ademais, tralo parón estival, a Escola retoma este mes a súa actividade con dous obradoiros literarios para os que as prazas xa están esgotadas e cunha ampla lista de agarda. Será o taller da man de Diego Giráldez que comezará o día 13 e que se celebrará na sede de Vigo, en horario de 18.00 a 20.00 horas. O impartido por Anna Figueiredo, “Escribir, xéneros, técnicas, temáticas”, desenvolverase no Edificio Administrativo da Deputación en Pontevedra a partir do día 19, de 19.00 a 21.00 horas.