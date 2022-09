Tras las proyecciones de Gods of Molenbeek y The Return: Life After ISIS, el ciclo de cine europeo y árabe Amal en Ruta Pontevedra 2022 llega hoy a su recta final con la proyección en el Teatro Principal a las 21.00 horas del film Gaza mon amour, dirigido por los hermanos palestinos Ahmad y Tarzan Abou Nasser.

Elegida como mejor película palestina para la candidatura al Óscar de 2021 a la mejor película de habla no inglesa, cuenta la historia de Issa, un pescador de sesenta años, que está enamorado de Siham, una mujer que trabaja en el mercado con su hija. Cuando descubre una antigua estatúa de Apolo en sus redes de pesca, Issa la esconde, sin saber que este descubrimiento cambiará su vida para siempre. Mientras, su confianza aumenta y decide acercarse a Siham. Amal en Ruta Pontevedra 2022 es un ciclo organizado por la Fundación Araguaney-Puente de Culturas en colaboración con el Concello de Pontevedra, que consiste en una versión reducida de la semana de cine euroárabe Amal, celebrada en Santiago de Compostela en 2021.