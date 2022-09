El presidente del Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, ha valorado el anuncio del gobierno local sobre el inicio de las obras de un parque de patinaje (o “skatepark”) en la avenida Reina Victoria, afirmando que “para tratar de tapar el despropósito que ha sido el cierre de esta arteria vial de acceso a la ciudad, se ha acelerado la creación de un skatepark, un proyecto de quita y pon que supone una nueva tomadura de pelo a todos los pontevedreses”.

El portavoz popular mantiene el compromiso de abrir la avenida de Reina Victoria “cuando sea alcalde”.

“Les pido que no dilapiden el dinero de todos los vecinos en el capricho de unos pocos. En ocho meses, cuando sea alcalde, tienen mi palabra y compromiso que se reabrirá Reina Victoria”, ha asegurado el popular.

Para Domínguez, la puesta en funcionamiento de este espacio busca justificar una decisión “que no tiene ningún sentido”: “Sabemos de la necesidad de la instalación deportiva, prometida desde hace más de diez años, pero existen otras localizaciones ya estudiadas y consensuadas para la construcción de un skatepark”, dice el portavoz popular. Domínguez ha reiterado la necesidad de poner en marcha un estudio de tráfico, “serio y riguroso”, que analice de manera independiente los flujos de circulación en la ciudad y proponga soluciones técnicas. “Existe un problema vial en nuestra ciudad y es sabido que este Concello ha tomado una serie de medidas que lo único que han provocado es agravar el problema”, dice Domínguez. Además, el popular ha hecho referencia a que “el Concello incluso ha omitido informes policiales que desaconsejaban las medidas de tráfico que se están poniendo en marcha”.

“El BNG sigue anclado en el capricho de cerrar calles sin motivo. Ya nos lo ha avanzado el PMUS, es la línea que seguirán: cerrar más calles sin lógica ninguna. Siempre encontrarán nuestra oposición a ideas que no se sostienen y que no siguen ningún criterio técnico y, sobre todo, que no cuentan con el respaldo de los vecinos”.

El gobierno local ha anunciado que mañana comenzarán las obras en este vial para transformarlo en una “skate-praza”, un espacio pensado para la práctica de este deporte pero también dejando espacio para el tránsito de peatones y otras actividades.