La Asociación Vecinal Estriceres denunció públicamente los "malos olores y el ruido" que produce la EDAR de Os Praceres una vez terminados los trabajos del proyecto de mejora, "mucho peores que los que había antes de las obras", indican.

El colectivo vecinal lamenta que los residentes en Lourizán llevan años soportando "los perjuicios de la presencia de la depuradora a escasos metros de las casas, pero en los últimos tiempos, desde que se hicieron las obras de mejora, lo cierto es que los malos olores y el ruido que producen son mucho peores que antes, y algunos días insoportables".

"Desde que se hicieron las obras de mejora, lo cierto es que los malos olores y el ruido que producen son mucho peores que antes, y algunos días insoportables".

En su día, desde el movimiento vecinal reconocen que no hubo alegaciones al proyecto de mejora, pues se entendía que era una solución a corto plazo, un parche, para mejorar el saneamiento y la salud de la ría. Consideran que en este sentido es posible que la mejora de la EDAR habría sido positiva, pero desde luego el resultado "es muy negativo para la calidad de la vida del vecindario, ya muy deteriorado de antemano". Por eso califican de "insultante" comprobar que en el proyecto que se aprobó se decía: “Se espera un efecto positivo ya que con lanas nuevas instalaciones de tratamiento de aguas se logrará una mejora en cuanto a ruidos, olores y calidad de aire respecto a la situación actual (…) no obstante, se considera que se trata de un impacto mínimo”. Para Estriceres "queda demostrado una vez más el poco que le importa el vecindario de Lourizán a la Xunta de Galicia. Y por supuesto, no queremos ni escuchar hablar de la ampliación, que supondría triplicar la actual depuradora", reiteran.

Insisten en la necesidad de realizar un plan integral de saneamiento de la ría, que pasa por cambiar el modelo de macrodepuradora y por sacar la EDAR actual del Dominio Público Marítimo Terrestre de acuerdo con la ley de cambio climático

Remarcan "que en el proyecto bien se podrían haber incluido actuaciones para aminorar estas molestias que ni siquiera son muy costosas". Y por esto que desde Estriceres acaban de reclamarle a la Xunta la construcción de "una cubierta que evite o cuando menos palíe los olores o los efectos que pueda provocar en el proceso de aireación, muy particularmente la dispersión de patógenos".

Por otra parte, desde la asociación quieren denunciar "la falta de ideas y la escasa visión de futuro por parte de la Xunta, que solamente es capaz de proponer parches en lugar de afrontar la situación con ambición y altura de miras". "Por eso insistimos en la necesidad de realizar un plan integral de saneamiento de la ría, que pasa por cambiar el modelo de macrodepuradora y por sacar la EDAR actual del Dominio Público Marítimo Terrestre de acuerdo con la ley de cambio climático, pues cómo hemos apuntado muchas veces, se encuentra en zona inundable". Acusan a la Xunta de segur "una política negacionista, en la línea del primo de Rajoy”.