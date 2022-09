Comienza el llamamiento de maestros y profesores para cubrir las más de 540 vacantes en Pontevedra

Los interinos y sustitutos de Educación llevan en un sinvivir desde que finalizó el curso pasado, cuando tuvo lugar el concurso de adjudicación de destinos provisionales con la CADP en Galicia. Este año se hizo una adjudicación mucho más ajustada, por lo que muchos profesionales que llevaban muchos años trabajando comenzaron el actual mes de septiembre sin plaza asignada todavía. Ayer martes comenzaron los llamamientos para maestros y profesores con más de 540 vacantes por cubrir solamente en los diferentes concellos de la provincia de Pontevedra. A media mañana el grueso recaía, con 288, en la categoría de Mestres, 175 en la de Profesores de Ensino Secundario y el resto en F. P., escuelas de idiomas y otras especialidades.

La noticia corrió como la pólvora entre los trabajadores, que llevaban desde el lunes pegados a sus ordenadores consultando los centros a los que podrían aspirar y a los que, tal y como reconocieron varios de ellos a FARO, “nos comen los nervios”. Y todo ello a dos días del inicio de las clases, mañana jueves, 8 de septiembre.

“Se pusieron muy nerviosos porque llevaban muchos años trabajando y no les llamaron aún" Cristóbal Salgueiro - UGT

Además, este año ha habido muchas supresiones de unidades y habrá menos profesorado en los centros. Se han suprimido sobre todo en Educación Infantil, Primaria y Secundaria. En concreto porque ya no hay los desdobles derivados del COVID.

“Se pusieron muy nerviosos porque llevaban muchos años trabajando y no les llamaron aún. Ahora les adjudican las sustituciones, bajas, cobertura de vacantes… Se darán a lo largo de esta semana y la que viene. Generalmente, los llamamientos se inician una vez comenzadas las clases. Hoy (por ayer) empezaron a hacer llamamientos en Mestres. Estos días llaman por la mañana y por la tarde”, resume Cristóbal Salgueiro, representante de UGT-Ensino en los centros públicos, que aclara que en esta ocasión “se ha juntado el proceso de estabilización que van a sufrir todos los interinos de todas las Administraciones”.

"Empieza el curso y se van a encontrar con una sustitución y ese mismo día empezarán el curso sin tener nada preparado, sin tener programaciones hechas, ni saber para qué curso van ni qué áreas van a dar" Xacobe Rodríguez - CIG

Este sistema marca que aquellos que se queden fuera de ese proceso, si en algún momento rompen su relación laboral con la Administración pueden cobrar una indemnización. Tienen que presentarse obligatoriamente a los procesos y cobrarían una vez rota esa relación. Pero Salgueiro subraya que “los contratos acaban todos los años y los vuelven a llamar; si no hay plaza para ellos, no los llaman y se quedan en las listas, no los sacan. Siguen en los llamamientos”. “Los interinos se están poniendo muy nerviosos, pero no tienen derecho a indemnización porque no están fuera de las listas. Su relación todavía no está rota”.

“Visión mercantilista”

Para la CIG este proceso de llamamiento “roza lo escandaloso”. “La Xunta sabe que hay sustituciones que son para todo el curso, y no salieron hasta ahora. Empieza el curso y se van a encontrar con una sustitución y ese mismo día empezarán el curso sin tener nada preparado, sin tener programaciones hechas, ni saber para qué curso van ni qué áreas van a dar. Te pueden mandar a O Barco de Valdeorras sin saber qué curso vas a cubrir.”, se lamenta Xacobe Rodríguez, secretario comarcal de CIG-Ensino en Pontevedra, que considera que “tranquilamente, podrían haber empezado a principios de septiembre, porque son los días en los que realmente el profesorado empieza a trabajar y tiene esos días para hacer las programaciones, preparar los ciclos y toda la actividad que se iniciará el jueves”.

"Nos preocupa especialmente en el caso de la figura del orientador del centro, ya que a día de hoy hay centros que todavía no lo tienen. Es la persona que está con las becas, matrículas, comedores… Son básicos para todo el funcionamiento" Nuria Berdei - CC OO

“Siempre dejan los primeros días, pero cuantos más días dejen pasar menos salarios tienen que pagar. Esta es la visión mercantilista que tiene la Xunta de la Educación. Desde siempre la Xunta considera la Educación como un gasto, no como una inversión; en la pública, claro, porque en la concertada no hay ningún tipo de recorte”, critica.

Todavía sin orientadores

Una de las cuestiones que más preocupa a nivel organizativo es la referida a la figura del orientador de los centros educativos. En este tema insiste Nuria Berdei, responsable de Educación de CCOO en Pontevedra. “Nos preocupa especialmente en el caso de la figura del orientador del centro, ya que a día de hoy hay centros que todavía no lo tienen. Es la persona que está con las becas, matrículas, comedores… Son básicos para todo el funcionamiento. Todos son indispensables, pero en concreto que no haya un orientador es un desastre. Ellos tienen que tener todos los datos de alumnado, de los que tienen necesidades específicas, de diversidad…”, afirma.

Recuerda que estos llamamientos “se tenían que haber iniciado a principio de curso, porque son permisos que ya estaban concedidos, como bajas por maternidad o comisión o permisos sin sueldo. Todo eso ya se conocía con antelación, incluso desde julio o antes”, recalca. “Para ahorrarse esa cuantía de esos días no han hecho llamamientos desde el 1 de septiembre. Normalmente, siempre tienden a retrasar los llamamientos, pero este año ha sido algo más de lo normal”, concluye.