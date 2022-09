Pontevedra vuelve a recibir, del 5 al 9 de septiembre, el ciclo de cine euroárabe “Amal en Ruta”. Se celebrará en el Teatro Principal, que volverá a abrir al público con esta actividad, tras su reciente reforma.

El presidente de la fundación Araguaney-Puente de Culturas, Ghaleb Jaber Martínez, y la concejala de Cultura de Pontevedra, Carme Fouces presentaron ayer el programa. Esta actividad está organizada conjuntamente por ambas entidades para acercar la sociedad árabe a Galicia, rompiendo con los estereotipos y ofreciendo una visión amplia y multidimensional de esta cultura tan heterogénea.

En concreto, este ciclo de 2022 supone un recorrido por el mejor cine árabe de la actualidad y un resumen de la última edición de la Semana de Cine Euroárabe Amal, celebrada en el Teatro Principal de Santiago de Compostela en octubre de 2021. Está compuesto de cinco películas –tres ficciones y dos documentales, en versión original subtituladas en castellano– que ya cuentan con un considerable reconocimiento en los principales festivales de cine internacionales.

Ghaleb Jaber señaló que el lema de esta edición se centra en tres palabras “orgullo, legado y cultura”. Por su parte, Carme Fouces destacó que el Teatro vuelve tras las obras de mejora realizadas en estos meses con una programación cultural potente que se irá desgranando. Señaló que, después de las fiestas, el Principal será de nuevo el centro cultural de Pontevedra. “É un pracer abrir as portas a partir do luns con Amal. Un programa feito con agarimo e experiencia. A cultura é o que nos define e é moi precisa a mirada talentosa, veraz e fresca que lanza Amal e que é clave para saír do discurso homoxéneo que en Occidente nos fan crer” –apuntaba Fouces–.

Indicó también la concelleira que tiene constancia de que la gente está “con ganas” de Amal y recomendó que los que quieran asistir lo hagan con tiempo para conseguir una buena butaca.

Las películas se podrán ver, de forma gratuita hasta completar aforo, a las 21 horas en el Teatro Principal de Pontevedra.

Filmes producidos en Palestina, Catar, Jordania, México y Europa

La programación de este año incluye una amplia representación del mundo árabe, con películas producidas por Palestina, Catar, Jordania, México y diversos países europeos. Los espectadores podrán ver el largometraje documental “Gods of Molenbeek (Aatos ja Amine)” que abre el ciclo el lunes 5 de septiembre; el martes 6 la película “200 metros (200 Meters)”; el miércoles 7 el documental “The return: Life after ISIS” (El retorno: La vida después del ISIS); el jueves 8 la película “Gaza mon amor”; y el viernes 9 el largometraje de ficción “The reports on Sarah and Saleem” (Los informes sobre Sara y Saleem).