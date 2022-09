“La mía es la primera exposición del mundo de un artista plástico en el metaverso”

El artista pontevedrés José Manuel García Elohim inaugura hoy la primera exposición de criptoarte y NFTs del metaverso, un concepto de mundo virtual por el que apuestan decididamente grandes compañías como Facebook, Google o Microsoft, seguras de que en breve pasaremos buena parte de nuestro tiempo en escenarios virtuales haciendo uso de gafas de realidad aumentada. En esta ocasión el creador pontevedrés invita a disfrutar mediante un avatar de más de 30 cuadros en la aplicación Koonstel.

–¿Qué es un creador multimedia, como le gusta definirse?

–El que cree crea, el que crea hace, y el que hace se transforma a sí mismo y a la sociedad. Si partimos de esa frase creadores somos todos, porque todos tenemos la capacidad de crear si creemos. Dentro de cada uno hay un genio por descubrir y alimentar para que salga a la luz el talento que hay en cada uno de nosotros. Y la multimedia es lo que integra lo audiovisual, y en este caso que estamos adentrándonos en el metaverso la multimedia es una disciplina que conjuga la plástica, una pintura tradicional que se digitaliza y a la que se da vida a través de un proceso tecnológico y que después se traslada al metaverso.

–¿Cómo ha sido la experiencia de la primera exposición tokenizada (los lienzos se convierten en títulos con certificado de autenticidad NFT) de Galicia?

–Este último año ha sido muy intenso, lancé esa primera exposición tokenizada del mundo de un artista plástico, todo en NFT, y de ese aprendizaje salió una segunda exposición, “Metaverso cósmico”, donde se incorporó por primera vez de nuevo en el mundo la posibilidad de ver en una exposición de arte físico, a través de gafas de realidad virtual, como las pinturas se movían, como se percibía la energía de las pinturas. Las pinturas son energía, lo que sucede es que físicamente la percibían pocas personas, y la sorpresa ha sido que al incorporar las gafas de realidad virtual y empezar a ver el movimiento de las pinturas, las sensaciones que ha tenido la gente han sido increíbles. He hecho una experiencia con 70 niños en un colegio y fue una locura, y también he experimentado con personas mayores que no tienen ni idea de tecnología ni de metaverso y le puedo contar que una mujer viendo una pintura que representaba la espiral del chacra corazón empezó a llorar, le emocionó.

–Hoy lanza lo que ha denominado “La gran revelación”. ¿Qué es?

–Esas dos experiencias anteriores fueron las piedras angulares para que de ahí se produjese una avalancha de informaciones en medios y que denominaran a Elohim como uno de los referentes del criptoart y el metaverso. Eso llevó a que hace unos meses contactase conmigo una importante compañía de Barcelona que llevaba dos años desarrollando un metaverso empresarial tecnológico, de alta tecnología. Integra a más de mil empresas de nanorrobótica, inteligencia artificial, big data etc. Y dentro de ese metaverso decidieron crear un museo submarino. Me explicaron que tenían proyectado ese museo en el metaverso debajo del mar y que querían contar conmigo para hacer la primera exposición y les diese feedback de cómo hacerlo. Estuvimos trabajando en silencio casi un año y hoy sale a la luz.

–El metaverso es el nuevo gran objetivo de las grandes compañías…

–El criptoart, los NFT y el metaverso son, con la guerra, las palabras de moda. Zuckerberg, con Facebook, que le ha cambiado el nombre a Meta, acaba de invertir 13.000 millones de dólares en crear Horizon World, lo lanzó hace unos días y la crítica lo está reventando, dice que es una copia mala, que es difícil moverse... Y Zuckerberg promete invertir más dinero y que los desarrolladores trabajarán a toda velocidad para mejorarlos. Y se da la casualidad de que en todo este escenario desde aquí, desde Pontevedriña (risas) interesamos a una empresa potente de Barcelona que de modo silencioso ha ido trabajando para lanzar la primera exposición del mundo de un artista plástico en el metaverso.

–Pero grandes galerías ya tienen algunos de sus fondos en el metaverso

–Siempre estoy investigando la red y lo que he visto en el metaverso hay una plataforma, de la que tantas noticias han salido, de que “se venden tierras en el metaverso”, es Descentraland. En Descentraland hay las dos casas de subastas más importantes del mundo, Sotheby´s y Christie´s, pero Sotheby´s ha tomado la delantera y ha replicado su galería en el metaverso. ¿Qué sucede? Que la galería que ha montado es de artistas digitales y además diferentes creadores, por eso digo que la mía es la primera exposición del mundo que un solo artista plástico hace en el metaverso, en este caso un artista que ha llevado a través de una evolución tecnológica las pinturas para convertirlas en metaversos cósmicos.

–Ha citado a Christie´s, que vendió el NFT de Beeple por 69 millones de dólares…

–Es una sala de subastas antiquísima, la que vende los cuadros de Picasso, de Warhol etc, y no solo vendió ese NFT millonario, sino que entre Christie´s, Sotheby´s y, Zuckerberg, está la guerra por conquistar todo ese gran mercado que se está abriendo, y que está moviendo miles de millones, que es el metaverso.

–Con todo, se está produciendo un colapso del criptoarte y los NFT

–Efectivamente. ¿Qué ha pasado? Que cuando se desata una fiebre del oro, como las que vemos en las películas del oeste, acuden todos con las carretas y cruzaban el país para encontrar pepitas y hacerse rico. Esto es lo mismo: en todos estos mercados que generan un bum a nivel global salen muchos corredores en las carretas para querer conseguir su oro. De modo que todo tiene que reajustarse, el bitcoin cuando salió era una locura, subió a un precio desorbitado, cayó, fracasó, volvió a subir el triple, cayó, volvió a subir el séxtuple, y ahora ha caído y está volviendo a recuperarse. Pues con el tema del criptoart, los NFT pasa lo mismo y esto es un reajuste.

–¿Qué uso se hace en el arte de la inteligencia artificial?

–El criptoart lo está criticando el sector del arte tradicional porque ve que hay muchos artistas que utilizan inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos meten diez frases y automáticamente la inteligencia artificial hace unas obras que el humano no podría ni soñar, entonces el sector del arte dice, pero bueno, ¿quién es el artista? ¿La inteligencia artificial o el que pone las diez frases? Por eso están denostando todo el tema del criptoart. Pero si hablamos de que hay que hacer de la necesidad virtud esta es la gran oportunidad para los artistas de toda la vida de reciclarse, de reinventarse y de coger toda su obra, llevarla al mundo digital y transformarla, evolucionarla, y eso es lo que he hecho yo… La oportunidad es increíble, pero uno tiene que hacer un proceso de redescubrimiento.

–¿Cómo es su proceso de trabajo?

–Parto de la pintura primitiva, como hacían en las cavernas, que pintaban ciervos, bisontes, lo que querían cazar, como un acto de psicomagia, u otros también pintaban platillos o seres que no sabemos si los veían con sus ojos o eran ensueños. Y eso lo pintaban con las manos. Yo a través de mis manos he recogido la energía de mis emociones, vivencias y frutos de mi investigación para llevarlas al lienzo y después a través de lo que denomino una alquimia digital se logra transformarlo mediante la tecnología para convertirlo en metaversos cósmicos y mostrarlo en el metaverso.