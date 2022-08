El Partido Popular comienza a perfilar las propuestas electorales de cara a las próximas elecciones municipales del 2023. Estos iniciales pasos del que será su programa se han dado en la primera reunión del consejo consultivo y de participación local, que encabezó el candidato popular, Rafael Domínguez.

Los portavoces del PP indican que el comité “ha organizado y plasmado en un calendario las reuniones” que mantendrá el consejo de los populares, así como también el candidato a la Alcaldía, con “instituciones, asociaciones y organizaciones pontevedresas” a las que prevén consultar sobre la mejora de la ciudad. Con ellas, también se pulsará la opinión de la ciudadanía, según el avance que realizaron los representantes del PP.

Integran el consejo consultivo y de participación Rosanna López Salgueiro, ex directora xeral de Comunicación Social y Audiovisual y ex delegada provincial de la Consellería de Cultura , politóloga y socióloga; María Cobián Mosquera abogada y CEO de “ Asesoría María Cobián y Asociados”; Remedios Pérez González funcionaria del cuerpo superior de la Administración Local y especialista en Estadística y Proyectos Europeos; Susana Alfonso Freijeiro, abogada especialista en Derecho Civil, Penal y Urbanístico y representante ante la Junta Electoral en varios procesos de elecciones; Jesús Rey Rodríguez, graduado en Ciencias del Trabajo, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, experto en Recursos Humanos, director adjunto grupo J. Rey Asesores y presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Pontevedra; Valentín (Tino) Domínguez Fernández periodista, experto en comunicación pública y ex jefe de Comunicación en Portos de Galicia y, Javier Pazos Carballido, sanitario y ex presidente de Nuevas Generaciones y ex concejal del Partido Popular en el Concello de Pontevedra, “persona activa en diversas asociaciones y foros en la ciudad de Pontevedra”, añaden los portavoces del Partido Popular en la relación de miembros del comité y sus respectivos itinerarios profesionales.

A mayores de plasmar el calendario de próximos encuentros con organizaciones y entidades de relevancia, esta primera reunión del consejo consultivo y de participación de la formación sirvió para que Rafael Domínguez transmitiese a sus integrantes la “ilusión y ganas de trabajar por la ciudad”. Asimismo, agradeció a estos seis profesionales su colaboración en el proyecto de los populares, con el horizonte de conseguir la Alcaldía de la Boa Vila en los comicios del próximo año.