Los ópticos vinculan un 30% del fracaso escolar a problemas de visión de los niños

Entre las alteraciones de salud que se manifiestan en la infancia están la ambliopía, miopía, hipermetropía, astigmatismo, estrabismo o las variaciones en la refracción, así como problemas binoculares “que pueden dificultar, por ejemplo, la lectura”, advierten desde el colegio profesional.

Su presidente, Eduardo Eiroa, incide en que las revisiones periódicas estas franjas de edad “son muy importantes debido a que el fracaso escolar está relacionado con la manifestación de problemas visuales”. Es uno de los que recomienda que, además del material para las clases y la ropa, las familias incluyan entre esos preparativos de la vuelta al cole la comprobación del “correcto funcionamiento de la visión”, para que niños y jóvenes “puedan hacer sin impedimento las tareas cotidianas, como los deberes y estudiar”.

Especialmente, a los ópticos les preocupa el incremento de la miopía juvenil. Se debe, recuerdan, “al exceso de horas que dedican los niños a las pantallas digitales” y piden un uso moderado de estas tecnologías.

Los profesionales hacen hincapié en que “detectar los problemas visuales en la infancia es decisivo porque la visión es uno de los sentidos más importantes, representando el 80 o el 90 % de la información percibida del exterior”. Así, la vista tiene una importancia decisiva en el desarrollo y aprendizaje de los niños y su rendimiento en el aula.

Destacan también que “aunque el sistema visual sufre cambios hasta que alcanza su madurez, las revisiones visuales son importantes para detectar alteraciones en la visión o patologías que pueden manifestarse en la infancia”.

A mayores de estas revisiones en el arranque del curso, los ópticos recuerdan que “existen determinados signos que deben de hacer sospechar de algún problema visual”. Tanto padres como tutores deben prestar atención en el comportamiento del niño a gestos “torcer la cabeza al leer, descentrarse con facilidad, ver mal la pizarra de lejos, desviar los ojos, guiñar un ojo, acercarse demasiado a los textos o al ordenador o a la tableta para leer, confundir palabras, tener escozor en los ojos, saltarse palabras o líneas leyendo o no tener una buena comprensión lectora, entre otros”.

En la mayoría de las ocasiones los niños no son conscientes de sus dificultades de visión ni informan de ello a sus padres porque en realidad ignoran que no ven de manera “normal”. Además, pueden presentar dificultades para identificar los objetos y formas lejanas, e incluso presentar cambios en su estado de ánimo.

Por su parte, los educadores inciden en que no se deben demorar las revisiones y esperar a que los escolares comiencen a mostrar signos de fallos visuales, sino que los padres y tutores deben ser conscientes de la importancia de vigilar estos aspectos de la salud para prevenir y, especialmente no empeorar el diagnóstico ya que, muchos de estos problemas tienen una positiva evolución si se detectan y tratan en el momento adecuado.

En general, los profesionales recuerdan que los niños se enfrentan a diario a un amplísimo abanico de estímulos visuales, desde la lectura a seguir las explicaciones en la pizarra, los deportes o los videojuegos, y el progresivo incremento en el uso de las pantallas no ha hecho sino incrementar este reto para su salud visual.

“Es importantísimo que antes de los dos años un menor no vea una pantalla”





“Son importantísimas unas buenas capacidades visuales para un rendimiento escolar, es fundamental”, explica el optometrista Fernando Otero Frías, director técnico de la Óptica Doce, a propósito de la vuelta al cole.





–A los ópticos les preocupa el desmedido uso de las pantallas

–En concreto nos preocupa la visión de cerca en general, es preocupante el exceso en el uso de la visión de cerca, pero sobre todo, lo peor, con pantallas, porque acostumbramos a nuestro ojo a las distancias cortas y eso se refleja en distancias más lejanas.





–Hasta los bebés están expuestos

–Sí, es importantísimo que antes de los dos años un niño no vea una pantalla, ni tableta ni móvil ni nada, es fundamental esa prevención, pero por desgracia nos encontramos con bebés viendo dibujos en los móviles. Eso no debería de ser.





–Insiste en que los niños deberían realizar actividades al aire libre

–Sí, es también fundamental. El ojo está preparado para ver de lejos y lo sometemos a un esfuerzo muy grande para ver de cerca, entonces la visión de lejos, el estar viendo de lejos mientras se juega, se pasea o se anda en bicicleta es una actividad que favorece muchísimo el rendimiento visual y, sobre todo, ayuda a que no aumente o que no haya tantos casos de miopía como se están viendo.





–¿Es muy significativo el incremento de la miopía juvenil?

–Mucho, muchísimo, está creciendo exponencialmente, los datos empiezan a ser alarmantes, no solo a nivel de España sino de Europa y ya no digamos los países asiáticos. Cuanto antes se detecte y podamos dar unas pautas, incluso de lo que llamamos higiene visual, para frenarlo pues mucho mejor.





–¿Se cura la miopía?

–No se cura porque no es una enfermedad, de modo que no podemos hablar de curación. Se produce por un aumento en el tamaño del ojo, en su longitud, y hoy si se detecta a tiempo hay técnicas para ayudar a frenarla, porque hay niños que todos los años le aumenta mucho y cuando lo vemos le solemos proponer a sus padres soluciones que hay hoy en día para ayudar a enlentecer su desarrollo.





–¿Qué otras dolencias suelen ser frecuentes en la infancia?

–Insistimos mucho en esas revisiones no solo por la miopía, que es fácil de detectar en casa o en el colegio, pero después hay otros problemas que suelen pasar desapercibidos, como la ambliopía, que es cuando un niño ve bien por un ojo y mal por otro. El niño no es capaz de detectarlo pero le traerá problema, acabará con lo que conocemos como ojo vago, su visión en 3D se reducirá etc. Muchas veces lo achacamos a vagancia y es que el niño no ve bien, son problemas que nosotros detectamos en un momento y en casa no son fáciles de identificar. Y luego están otros problemas como hipermetropía, astigmatismo, estrabismo… En definitiva, revisar que todo el sistema visual funcione correctamente, que los dos ojos vayan alineados, que vean igual etc. Eso le evitará problemas en edad escolar y también problemas futuros.