Pontevedra, referente de cultura friki

“Superamos las previsiones más optimistas que teníamos”, afirmaba orgullosa Sonia, una de las organizadoras del salón de la cultura friki “Lérez Up”, que ayer reunía en el recinto ferial de Pontevedra a un millar de aficionados a los videojuegos y el cosplay.

Videojuegos, manga, talleres, torneos, juegos de mesa, un sinfín de actividades en torno a la “cultura friki” atrajeron a aficionados de toda Galicia y distintos puntos de Portugal, Asturias, Castilla León o Madrid, entre otros, así como a muchos extranjeros “que no sabemos de dónde llegan concretamente, pero sabemos que no son de aquí porque hablan en inglés”, como explica la organizadora.

Si vía “on line” se habían vendido 400 entradas antes de abrirse el salón, en la mañana de ayer ya habían pasado por taquilla un millar de personas, lo que ya convertía a esta primera edición en todo un éxito de convocatoria.

También el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, se sorprendía en su visita al salón del éxito de convocatoria, por lo que ya barajaba consolidar el certamen en el calendario de congresos de la ciudad, como un punto de encuentro anual para los fans de los videojuegos. “É unha cita sobre cultura friqui pero xa podería ser cultura popular, tendo en conta a xente que move”, destacó el alcalde. “É unha sorte estar na súa inauguración e ver a toda esta rapazada socializando, convivindo e compartindo experiencias”, añadió el regidor pontevedrés.

Con una entrada de solo 3 euros por día, la cita ofrece casi 70 stands diferentes de todo tipo, que van desde artistas locales a casas comerciales, también de asociaciones gallegas sobre esta temática.

El evento organizado por la asociación pontevedresa Gaming Troop en colaboración con el Concello de Pontevedra, oferta una programación ecléctica que combina diferentes elementos, como son los torneos de videojuegos, stands de artistas locales, comerciales y asociaciones; zonas de descanso, camionetas de comida, espacios de juego libre, espacios retro, etc. “Un montón de posibilidades con el ocio y la socialización como base, además de la creación de entornos seguros y diversos para todo el mundo”, expone la organización.

La fase final del torneo tendrá lugar hoy en el Recinto Ferial de Pontevedra, en el propio espacio del evento.

En la programación de hoy, dentro de la Zona Consolas habrá torneos de diferentes juegos actuales y clásicos, mientras que en la Zona Mesas habrá juegos de mesa sobre Taller Magic: crea a túa propia deckbox, a las 11.00 se abrirá el sorteo Magic Deckbox y torneos Pokemon Ou, Magic Duel Commander, partidas de rol, talleres de cosplay (caracterización y maquillaje), o taller de caligrafía japonesa. En otro espacio de la feria hay una Zona Pc’s, en la que hoy se disputará un Torneo Valorant (11.30 horas) y Fortnite: xogo libre (18.30 horas), además de Torneo Smash (por parejas).

En la Zona Idol Games se disputa Just Dance, Karaoke libres, Just Dance, Adivida o personaxe, Cultura Vs Kultura, o torneos Beat Saber. También actividades sobre Armas de jugger, partidos para novatos, exhibiciones guiadas, o en la Zona Escenario Taller por Snip Snip (diseño gráfico), charlas temáticas, trivial, y una actuación musical a cargo de Yello, entre otras actividades.