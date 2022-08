Cuando llegaron las boites los clubs y las discotecas

El año 1973 compartió con 1970 los honores estelares en aquella década dorada de las boites, los clubs y las discotecas en Pontevedra, porque surgieron otros nuevos locales que multiplicaron la competencia y engrandecieron el ocio juvenil. Al tiempo que la Boîte del Universo y Daniel Boom mantenían las espadas en alto dentro de su particular disputa hegemónica, entraron en liza dos nuevas competidoras: Atlántida, en la calle Benito Corbal, y Gólope, en la travesía de Pardo Bazán.

Desde el minuto cero, pujaron por ganar la batalla al tiempo y abrir una antes que la otra. Finalmente, solo quince días del mes de noviembre mediaron entre ambas inauguraciones. A pesar de esa pugna, sus cartas credenciales fueron claramente distintas. Mientras que Atlántida se presentó como una boîte, Gólope alternó a la vez como discoteca y sala de fiestas, fiel reflejo de la obsesión empresarial por sumar distintos públicos, un objetivo nada fácil de gestionar y, por supuesto, mucho menos de conseguir.

“Boîte Atlántida, tú cita para bailar”. El anuncio inaugural de aquel sábado, 3 de octubre de 1973, no podía ser más explícito sobre su ADN. Baile, baile y más baile. Dentro de una instalación general correcta, pero sin echar cohetes, el propietario José Méndez Martínez, sin experiencia en el sector, puso el acento en el montaje de luz y sonido a cargo de una empresa madrileña. Varias firmas locales hicieron el resto, desde cristalería La Belga a Establecimientos Álvarez.

“El ambiente general podría decirse que en Atlántida era más populachero que en Daniel, o dicho de otra manera, algo menos fino. Sin embargo, la música sonaba mejor en Atlántida que en Daniel”. Esto afirma hoy alguien que conoció bien ambos locales en sus mejores años.

A Atlántida correspondió el mérito de organizar por primera vez al año siguiente un concurso de rock, que incluso atrajo mucha clientela de fuera de la ciudad. De hecho, Luz Valverde y Rafa Pozo, de Vigo, resultó la pareja ganadora, por delante de Fina Gómez y Ángel López, de Pontevedra. Al parecer, nadie cuestionó la imparcialidad mostrada por un jurado presidido por Julio R. López Landín, su disc jockey titular, y secundado por Lola Varela Salgado, estudiante universitaria y Benito Rey Dovalo, profesor de EGB.

Al otro lado de la ciudad, Luciana Wolf fue la estrella contratada para inaugurar Gólope el sábado 17 de noviembre, dos semanas después que Atlántida. La cantante gozaba de mucha popularidad como presentadora de “Tarde para todos” en TVE. Sin duda, su portentosa voz sonaba más a lírica que a pop; ahí radicaba su cara y su cruz. Por eso no cuajó entre la juventud.

Gólope lo intentó de distintas formas: con actuaciones destacadas como Jairo, Queimada, Xil Ríos y Nuevas Amistades, amén de su grupo de cabecera, Los Kinfer`s; y con sesiones vermouth ambientadas por Fernando, un disc jockey muy reputado. “Una cita alegre en una sala distinta”. Pero nunca llegó a encontrarse a sí misma y tampoco le funcionó el reclamo de “chicas gratis”, porque ellas buscaban el mejor ambiente, que no estaba allí precisamente.

Ante esa competencia en crecimiento, ni Daniel ni la Boîte permanecieron estáticos. El primero acometió una ampliación notable que firmaron los decoradores Curro Volta y Javier Ferradas, con Paulino Fernández como responsable de la luz y el sonido. Y la segunda dio su coletazo postrero a finales de 1975 con una renovación completa de su decoración, mobiliario, sonido y luminotecnia, antes de entonar el canto del cisne dos años después.

La juventud pontevedresa dictó sentencia en favor de Daniel Boom frente a Atlántida, haciendo bueno su premonitorio triunfo por 3-0 en un partido de fútbol disputado entre dos combinados en 1974, con el trofeo Coca-Cola en juego.

Si Daniel mantuvo con La Boîte una rivalidad muy especial, a Shiva que llegó después le ocurrió otro tanto con Atlántida. Desde el primer momento, Shiva apostó muy fuerte por los concursos de baile que tanto juego habían dado a Atlántida en sus radiantes inicios.

“Shiva es como el público quiere que sea”, rezó la tarjeta de presentación de los hermanos García Louzao, en asociación con José Víctor González, que fue su gran referente. Y el público pidió baile. Así que proliferaron los concursos, uno tras de otro, cada vez con mayor aceptación.

La nueva discoteca supo aprovechar la popularidad de “Fiebre del sábado noche” y “Grease”, dos películas musicales que causaron furor, con John Travolta y Olivia Newton-John. Shiva no dudó en organizar un gran concurso de baile por fases eliminatorias, que finalizó con el triunfo de Pilar Larriba y Luís Miguel Fortes. Shiva fue sin duda la discoteca más bailona de su tiempo.

Y finalmente llegó Equus, un proyecto acariciado por Luís López Basalo, que encontró en Emilio Sacarrera y Manuel Santos unos socios fiables para hacerlo realidad sobre la fábrica de gaseosas de este último en Loureiro Crespo.

La apoteósica inauguración de Equus el 25 de mayo de 1979 anticipó la excelente trayectoria que la sala de fiestas cubrió después, bien recordada hoy por su mayor proximidad en el tiempo que los demás locales. Micky, Bertín Osborne, Triana, Martes y Trece, Pedro Ruíz, Mari Carmen y sus muñecos…Cada actuación especial llenó por completo el majestuoso local.

Equus fue la primera gran sala de fiestas que hizo honor a ese nombre en Pontevedra y puso el broche de oro que mereció aquella época dorada. Cualquier pensaría que en Equus comenzó a salir La Luna.

Julio R. López Landín, Fernando Ruibal, Paco Velez, J (Jota), Juan Viana, Rafael, Celso García de la Riega, Cachi Villanueva y algunos más, fueron quienes moldearon los gustos musicales de aquella juventud festiva

Antes de cerrar este somero repaso a tamaña epopeya no podría pasarse por alto un reconocimiento expreso al factor humano, que contó y mucho. Es decir, a los emprendedores que corrieron no pocos riesgos y pusieron los cuartos para abrir unos locales míticos. Y también a los camareros que aprendieron el oficio y cambiaron de sitio sin dolerle prendas, como si de fichajes futbolísticos se tratar. Solo por sus nombres difícilmente los identificareis, pero así eran conocidos: Jaime, Manolo, Antonio, Juan…. Tarea inútil rastrear sus apellidos, porque no existen en la hostelería.

Tino Fernández admite hoy sin ningún rubor que “robo” camareros y “ficho” cocineros a diestro y siniestro, siempre pagando mejor. Y eso mismo repitieron después los unos con los otros. Un buen servicio contaba mucho.

Finalmente, estuvieron los disc jockey pioneros que se inventaron a sí mismos y pulularon también de una cabina para otra de la competencia con mayor predicamento. Julio R. López Landín, Fernando Ruibal, Paco Velez, J (Jota), Juan Viana, Rafael, Celso García de la Riega, Cachi Villanueva y algunos más, fueron quienes moldearon los gustos musicales de aquella juventud festiva.

Gloria a todos sin escatimar pompa e incienso.

Charada y Los Escudos, a media luz los dos

Charada y Los Escudos fueron los locales preferidos por muchas parejas de esta ciudad en los gozosos años 70 para pelar la pava a media luz, por no decir que cobijados en su cálida oscuridad. Si las paredes hablaran… Algunos matrimonios que forjaron allí sus tórridos noviazgos todavía recuerdan bien al camarero de servicio con la linterna en la mano para acomodarlos en el lugar deseado y servirles las consumiciones. Los mecheros también dieron bastante juego cuando aún podía fumarse en sus interiores y libraron de ciertos apuros en situaciones cuando menos incómodas.

A pesar de que en la memoria colectiva sobre ambos locales prevalecen unos recuerdos envueltos en humos y sombras, tanto Charada como Los Escudos no iniciaron sus caminos cuasi paralelos como los clubs de parejas que fueron luego, sino con unas propuestas más abiertas. Después de Agarimo y antes que Los Robles, Tino Fernández efectuó otra incursión en la hostelería local y el 8 de febrero de 1969 abrió Charada en la vieja calle Juan Flórez, “el lugar que Pontevedra necesitaba”, según la publicidad de su presentación. Él lo recuerda hoy como “un local muy acogedor, de estilo francés” por sus aires amatorios. Charada organizó para su inauguración una fiesta destinada a elegir Miss Bonnie entre las chicas asistentes, dando de lado a Clyde, y el título acabó en manos de una guapa desconocida. A continuación, celebró la Fiesta de los Enamorados, y pocos días más tarde una Fiesta Hippie. A decir verdad, Charada era un sótano más bien pequeño, que tenía algo de zulo agobiante, aunque su clientela entregada no lo sintiera así y entrecerrara los ojos para bajar a sus infiernos en busca de soñadas emociones. Luego tuvo otra vida intensa como La Cabaña, un legendario pub cuya historia refrescaremos la próxima semana. Algo parecido pasó con Los Escudos, primera irrupción de Juan Lemos Alján en un ámbito desconocido dentro su larga trayectoria en la hostelería local. Tras empezar con un ultramarinos a su nombre, regentó un tiempo el histórico bar Puerta a Puerta, y después abrió Coral y Coralín, dos cafeterías muy concurridas y apreciadas por sus ricas tapas. “Un club que combina comodidad, elegancia y satisfacción”, prometió Lemos en su presentación. Victoriano Tomé Ribeiro firmó su decoración y la gestión del día a día recayó en Luís, su camarero de confianza.

Después de apadrinar la unión de unas cuantas parejas, Los Escudos pasó a convertirse en cálido refugio de noctámbulos empedernidos y también dio amparo a conspiraciones secretísimas de andar por casa. Juan Vidal Fraga, inolvidable maestro y pensador, ejerció allí como referente intelectual de jóvenes desnortados y ácratas incipientes. Los Escudos pasó a llamarse luego el Tobago Club, con actuaciones musicales diarias que no cuajaron, y terminó como La Cueva de Javi y luego de Cris, hasta que el covid lo dejó maltrecho y en expectativa de nuevo destino.