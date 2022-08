“Una exposición muy prolongada al sol sin protección puede provocar una catarata”

Los efectos del verano, el agua y el sol sobre los ojos son muchos y no todos son reversibles. Entre los más conocidos destaca la conjuntivitis, pero también existe el riesgo de sufrir una catarata, con las consecuencias sobre la visión que esto implica. Por ello los expertos advierten de la importancia de tomar medidas preventivas para cuidar esta parte del cuerpo tan importante.

– ¿Por qué se sufre más conjuntivitis durante el verano?

– Es muy estacional. En verano se sufre mucho porque el sol influye mucho, de ahí que sea tan importante la protección de los ojos. Además, vamos mucho a piscinas y a la playa y el agua no se lleva nada bien, por ejemplo, con las lentillas. No deberíamos abrir nunca los ojos debajo del agua, deberíamos usar siempre unas gafas de buceo para protegernos, llevemos lentillas o no, porque el agua contiene muchas bacterias y podemos sufrir una conjuntivitis bacteriana.

– ¿Es fácil su transmisión?

– Es una infección muy contagiosa y fácilmente transmisible a otras personas. Es muy latosa e implica el uso de colirio y antibiótico.

"El peligro de bacteria siempre es mayor en aguas estancadas, como las de las piscinas o ríos"

– ¿Qué otras medidas podemos adoptar para evitar la conjuntivitis?

– Sobre todo, debemos seguir una buena higiene ocular. Para ello es imprescindible la higiene de manos. No podemos tocarnos los ojos sin haberlas lavado antes, ya sea para ponernos o quitarnos unas lentillas o para, simplemente, rascarnos un ojo. También es importante la higiene palpebral: si te maquillas, usar buenos cosméticos para que no provoquen lágrima grasa y, como consecuencia, una conjuntivitis.

– Es fácil entender que en piscina el ojo sufra más, pero ¿también en el mar?

– El peligro de bacteria siempre es mayor en aguas estancadas, como las de las piscinas o ríos. En el mar no hay tanto, pero podemos sufrir otros problemas.

– Respecto al tema de las lentillas, ¿es recomendable llevarlas a la playa?

– Si se utilizan, como he dicho, hay que usar gafas de buceo para meter la cabeza y abrir los ojos bajo el agua. También hay que utilizar gafas de sol. Sobre todo, evitar el contacto del agua con las lentillas, igual que nunca debemos lavarlas en casa con agua del grifo, sino utilizar los líquidos correspondientes. Las lentillas son algo que usamos diariamente y si son mensuales, por ejemplo, y se contaminan, vas a estar “renovando” esa conjuntivitis, no te vas a curar. Lo mismo ocurre con los colirios que no son monodosis porque pudo haber contacto con el ojo.

– ¿Puede ser una alternativa la gafa de sol graduada?

– Sí, se utiliza mucho, pero también se utilizan las lentillas y también se “mal usan” en la playa.

"Cada vez hay más gente que cuida de la salud visual de sus hijos. Igual que le echas crema solar para protegerle la piel, el ojo no deja de estar expuesto"

– ¿Las personas de ojos claros son más proclives a la conjuntitivis?

– No hay evidencia científica sobre eso, pero sí que van a notar una mayor incomodidad frente al sol que una persona de ojos oscuros.

– En general, ¿hacemos buen uso de la gafa de sol?

– El problema de la gafa de sol es que ahora es más moda que salud. Sí que se utiliza más, pero no todas de tipo homologado. La gafa de sol se debería usar incluso todo el año, porque en esos días nublados la radiación puede molestar y dañar el ojo. Lo ideal es llevarla siempre, igual que nos protegemos la piel debemos hacerlo con los ojos.

– ¿Qué nos puede pasar si usamos una gafa no homologada?

– Pues que puede no tener protección contra los rayos ultravioletas. La oscuridad de los cristales de esa gafa lo que hace es que las pupilas se dilaten aún más. Entra mucha más luz del sol, es decir, más peligroso para tu retina y tu ojo. Puede provocar más conjuntivitis alérgica.

– ¿Y los niños pequeños? Es raro verlos con gafas de sol, ¿deben usarlas?

– Cada vez hay más gente que cuida de la salud visual de sus hijos. Igual que le echas crema solar para protegerle la piel, el ojo no deja de estar expuesto.

"El problema es que ante una pantalla no pestañeamos lo suficiente y la lágrima no se renueva"

– ¿Qué otro tipo de problemas se sufren en los ojos por el verano?

– En lugares en los que da mucho el sol si no llevas protección se puede formar en el ojo una pinguécula, una capa que estéticamente es fea, aunque no es mala. Además de las conjuntivitis, una exposición muy prolongada al sol sin protección puede llegar a provocar una catarata.

– Que sí afecta a la visión...

– Efectivamente. Ya incluso una conjuntivitis provoca visión borrosa.

– Respecto a la lágrima artificial, ¿cuál se recomienda?

– En función del problema que manifieste la persona. La lágrima tiene tres capas: la mucínica, la lipídica y la acuosa. Cuando falla la lipídica, que es la que tiene más grasa, necesitas una lágrima más espesa; es para casos más graves de ojo seco. Con un ojo seco, evaporativo, necesitas una lágrima más acuosa.

– ¿Se aconseja el uso generalizado de la lágrima?

– No, solo cuando haya problemas de lágrima en esa persona y note sequedad, algo que nosotros le podemos valorar en la óptica. El problema es que ante una pantalla no pestañeamos lo suficiente y la lágrima no se renueva. Podemos usarla cuando estemos trabajando para estar más cómodos. Siempre mejor monodosis para evitar infecciones por contacto como la conjuntivitis.