Ex campeones de Europa, España y Galicia participarán en la Open Bola 9 - Festas de Verán 2022 que se celebra este fin de semana en Pontevedra. A ellos se unen una treintena de jugadores procedentes de diferentes puntos de Galicia, España y Portugal, y participantes de gran nivel. Medirán su precisión este fin de semana en la sede del Billiard Club Pool Pontevedra, para disputar la Open Bola 9 - Festas de Verán 2022, organizado por esta entidad en colaboración con la Concellería de Deportes.

El torneo dará comienzo mañana a las 10.00 horas y se jugará en la modalidad de doble KO, a seis partidas ganadas, alcanzando las ocho plazas de la parrilla final que se celebrará el domingo entre aquellos que superen tres rondas por la parte de ganadores del cuadro, o quienes lo hagan ganando cuatro rondas por la parte de perdedores del cuadro.

Entre los nombres que tomarán parte en este Open Bolo 9 figuran Antonio Fazanes, ex campeón de Europa, ex campeón de España en cinco ocasiones y ex campeón gallego en otras tantas; Éric Rodríguez, jugador del Pool Pontevedra que ocupa el primer puesto en el ranking gallego absoluto de 2022, y varios jugadores que se encuentran en los primeros lugares del mencionado ranking: Daniel Román Garrido, Damián Ramírez Estévez (ambos del Pool Pontevedra), el portugués Telmo Torres, José Ángel Nogueira González y José Carlos Domínguez.

Plazas

Serán un total de 32 jugadores de billar que competirán por las ocho plazas de esa parrilla final que se celebrará el domingo 28 a partir de las 16.00 horas y que se disputará a 7 partidas ganadas y KO directo. Los premios para los finalistas son de 500 euros y trofeo para el primer clasificado, 300 euros y trofeo para el segundo, 150 euros y trofeo para el tercero y cuarto, mientras que quienes queden entre los puestos 5 y 8 recibirán 75 euros.

El Open fue presentado ayer en el Concello en un acto en el que participaron Antonio Fazanes, el presidente del Pool Pontevedra, Damián Ramírez, y el teniente de alcalde y concejal de Deportes, Tino Fernández.