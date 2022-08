Sindicatos exigen al gerente del área sanitaria un “plan de choque” para evitar la huelga

Los representantes de los trabajadores exigen que ese Plan esté dotado de los recursos humanos y económicos necesarios para “recuperar una plantilla estable que garantice una asistencia digna, eficiente y de calidad a la población, y no a costa de la supresión de los derechos de los trabajadores como vacaciones, permisos o días de libre disposición”.

CESM, Prosagap y CO-BAS reconocen que, con la salida del anterior gerente, José Ramón Gómez, y con la llegada de José Flores al frente del área sanitaria, “se ha apreciado una mejoría en lo que se refiere a la planificación y la gestión de personal”, pero advierten que no abandonarán la “hoja de ruta” hecha pública el pasado mes de julio, en la que se recogen sus exigencias, y si no se ven cumplidas irán “irremediablemente” a la huelga.

En este sentido, también reclaman que el Sergas informe a la población sobre la situación actual, sobre las medidas que se van a adoptar para corregir las carencias existentes y “que se reconozca la labor profesional de los sanitarios en esta época de penurias, aclarando que no somos nosotros los responsables de la deficitaria atención sanitaria que los ciudadanos reciben ni por acción ni omisión”.

Además, exigen que se abran todas las camas cerradas de inmediato, “hasta que no queden pacientes en los pasillos de Urgencias en el Hospital”, adoptándose un protocolo de funcionamiento para estos supuestos que sea de obligado cumplimiento para directivos, servicio de Admisión y jefe de guardia.

La denuncia inmediata del contrato del Servicio de Ambulancias y la convocatoria de un nuevo concurso público, con la dotación de vehículos y el personal necesarios, que deberá ser negociada también con los representantes de los sindicatos, es otra de las reivindicaciones que consideran irrenunciable, como también lo es el cese del resto del equipo directivo del anterior gerente.

Las centrales sindicales denuncian la “herencia que ha dejado el anterior gerente, con listas de espera manipuladas y totalmente engañosas, derivaciones a centros privados, continuas reprogramaciones y anulaciones de quirófanos, consultas y pruebas diagnósticas, ingresos y estancias innecesarias y con graves situaciones de crisis vividas en servicios como MI, UCI, Anestesia, Radiodiagnóstico y, sobre todo, en Urgencias hospitalarias, PACs y Atención Primaria”.

En su balance también apuntan a las continuas irregularidades en la gestión económica y de recursos materiales con “adjudicaciones a dedo, concursos más costosos con servicios más deficientes, privatizaciones inexplicables y una política de mantenimiento desastrosa con habitaciones y camas cerradas más de un año pendientes de obras, aparatos de rayos X durante meses inoperativos y sin ningún seguimiento en el cumplimiento de las condiciones de los contratos adjudicados”.

CESM, Prosagap y CO-BAS concluyen reiterando que mantendrán su hoja de ruta y dejan en manos del nuevo gerente el establecimiento de “un diálogo con los representantes sindicales para que se revierta esta lamentable situación”.

El personal eventual denuncia su situación

El personal eventual del área sanitaria Pontevedra-O Salnés ha realizado una recogida firmas que el pasado viernes presentó junto a un escrito para denunciar “la falta de contratos a pesar del colapso existente” en el distrito sanitario, así como “el pacto obsoleto desde 2016 y los contratos basura de un día que se nos hacen”, por lo que han solicitado una reunión con el nuevo gerente, José Flores. “A pesar de que dicho pacto dice que debemos trabajar 12 días al mes, en pleno mes de agosto y con la que está cayendo hemos trabajado una media de 4-7 días, hay supervisores a los que se les dice que no pueden dar días libres porque no hay Pool para contratar cuando no se nos está contratando, y en teoría a nosotros nos deben dar bloques de verano, pero solo se los han dado a dos compañeras, ya que este año en Pontevedra se han dado 80 bloques de verano y a nosotros se nos dan solo si son tres meses o más, algo que no aparece reflejado en el pacto, como la mayoría de las cosas que hacen”, denuncian. Por otro lado, la plataforma en defensa de la Atención Primaria en Marín continúa con sus recogidas de firmas. Ayer estuvieron en Cantodarea y hoy estarán con una mesa en el centro de salud de Marín a las 10.00 horas y, posteriormente, a las 11.30 horas, en el mercadillo.