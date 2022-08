“Es evidente que nos falta concienciación sobre la importancia del patrimonio marítimo”

El Clube A Reiboa, que encabeza Xaquín Fabeiro Beiro, celebrará el próximo fin de semana el Encontro de Embarcacións Tradicionais de Combarro, que reunirá a decenas de dornas, bateles etc en el marco de la 21 edición de la Festa do Mar.

–¿Cómo se fundó el Clube A Reiboa?

–Surgió en 2001, a raíz de que la Asociación de Vecinos Boureante venía trabajando en el tema de la recuperación de embarcaciones tradicionales. Un grupo de socios decidieron poner en marcha un club aparte para seguir desarrollando esas actividades y además para la organización del Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia que se celebró ese mismo año, en 2001.

–¿Cuándo empezaron las concentraciones de embarcaciones tradicionales en Poio?

– Antes, la Concentración de Embarcacións Tradicionais se celebraba antes, como una actividad complementaria a la Festa da Ameixa de Campelo. La organizaba la Asociación de Vecinos Boureante, eran los que celebraban la concentración antes de que se fundase el club, por eso cumplimos 21 años mientras que de la Concentración de Embarcacións Tradicionais van 26 ediciones.

–¿Cómo será el Encontro de este fin de semana?

–Lo celebramos cada año, salvo en el año 2022 lo organizamos todos los años. Este año hemos cambiado alguna cosa, porque vamos a pasar a tener las embarcaciones fondeadas ante el muelle de A Chousa. Hay un Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia que se celebra cada dos años cambiando de sede en cada edición, y nosotros somos el único club hasta el momento que lo ha organizado dos veces, en 2001 y en 2017, que fue el primer momento en el que probamos a poner fondeos en A Chousa y es una estampa muy bonita que se va a repetir. Y viendo además que cada vez es más problemático encontrar amarres dentro del puerto, porque es muy estructurado, decidimos este año hablando con el Concello hacer fondeos. Será la primera diferencia con otras ediciones.

–La segunda es la nueva regata

–Es una nueva, que no hacíamos normalmente. Se trata de la regata de A Reiboa, de dornas a vela y que será puntuable para la Copa Mörling, que es la copa Galicia de dornas a vela. Y en general las novedades buscan recuperar lo que hacíamos antes, porque tuvimos un parón ligado a la pandemia, el año pasado sí que se celebró pero limitando el número de embarcaciones y también el número de gente, en el tema de comidas y todo esto. Tras las limitaciones del pasado año en embarcaciones y participantes ahora volvemos a un formato más grande, con menos limitaciones.

–¿Cómo son las embarcaciones que participan en este Encontro?

–Este año tenemos de todo, hasta tres bateles vascos, que vienen hasta aquí. También dornas de todos los tamaños, hay varios galeones y creo que viene una gamela de Coruxo y dos o tres bucetas, un barco propio de la zona de Muros hasta Fisterra.

–¿Cómo es el perfil de los propietarios?

–Hay embarcaciones que son de particulares y otras que pertenecen a asociaciones. Dentro del perfil de propietario particular hay de todo, gente mayor y joven.

–De modo que las embarcaciones tradicionales gustan a todo el mundo

–(risas) Es lo que debería ser, sí, a los chavales les cuesta un poco más pero sí que viene gente joven. Depende un poco también de la asociación, del sitio, porque hay lugares en donde los vecinos están más implicados en el tema y en otros menos, pero entre los propietarios hay de todo.

–¿En general la población está conciencia sobre la importancia de la conservación de este patrimonio?

–¿En general? No, no, para nada. Es muy fácil de visibilizarlo: si a una persona le pone una foto de un hórreo o de un cruceiro lo distingue perfectamente como patrimonio, pero si le enseña una foto de una dorna o de otra embarcación tradicional no la relacionará con el patrimonio, o no tan directamente. Es evidente que nos falta concienciación sobre la importancia del patrimonio marítimo.