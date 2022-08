Los feriantes se van muy satisfechos de las Festas da Peregrina, “de las mejores de Galicia”

Con mucho cansancio, “y deseando descansar, no vamos a negarlo”, los feriantes dijeron ayer hasta pronto a la ciudad de Pontevedra, en la que han estado desde la segunda semana de agosto con motivo de la Festas da Peregrina 2022. Toda la jornada de martes estuvo dedicada al desmontaje de las atracciones y barracas que se colocaron, como ya es tradición desde hace años, en el centro de la Boa Vila, en la Alameda, Avenida de Montero Ríos y Reina Victoria.

Tras los dos años de parón de la pandemia, se van muy satisfechos en general de la capital de la provincia, ya que, tal y como aseguran la gran mayoría de ellos, las fiestas de A Peregrina “son de las mejores de Galicia junto con las de San Froilán de Lugo”.

La familia Camarero es una de las más conocidas en el sector. En Pontevedra estuvieron con coches de choque y un scalextric. Agapito Camerero celebra que se pudo regresar a la normalidad, pero reconoce que “nunca se van a poder recuperar los dos años de la pandemia”.

“Los primeros días fueron muy buenos. Después vino la lluvia, el segundo fin de semana y ya fue todo un poco más flojo. Se volvió a recuperar el día del concierto de Camela y ayer (por el lunes), el Día Infantil”, resume a FARO.

Destaca, igual que otros de los feriantes, que el hecho de que las fiestas este año se retrasasen una semana se notó en la caja, “ya que la gente la primera semana gastó mucho más, mientras que a partir de la segunda se moderó, porque ya hay otras prioridades económicas en las familias”.

Coincide en esta opinión su primo Victoriano Camarero: “La gente lleva gastando mucho dinero todo el verano, si aún encima unas fiestas tan importantes como estas se retrasan a la segunda quincena de agosto, se nota mucho”.

Las celebraciones en honor a las Virgen Peregrina se encuentran en la cabeza del ranking de mejores de toda Galicia. Los feriantes las equiparan, en ingresos por actividad, a las del San Froilán de Lugo. “Son las dos mejores sin duda, aunque también podríamos meter en ese grupo a las del Santiago Apóstol de Compostela”, afirma otro de los feriantes, José dos Santos.

Esto provoca que cada año intenten estar presentes en el centro de Pontevedra en agosto, ya que esto puede suponer asegurar buena parte del año.

No solamente las atracciones se van contentas este año, también las barracas y los puestos de comida, que tuvieron una actividad frenética durante todas las fiestas.

Daniel Galiano, de Kuki Galiano, se confiesa agotado por todos estos días, pero no puede evitar decirlo con una sonrisa. “La gente tenía muchas ganas de fiesta y de venir. Lo perdido, perdido está (en referencia a la pandemia), pero esta Peregrina ha sido muy buena. Siempre son muy buenas en general porque son unas fiestas muy largas y viene gente de toda la comarca, pero este año la gente ha gastado mucho”, reconoce.

Las próximas paradas de los feriantes son muy cercanas a la capital de la provincia, en las localidades de Sanxenxo, que inicia hoy las fiestas de San Xinés, y Cangas, con las del Cristo. Algunos aprovecharon para descansar un día, “pero lo mínimo, porque hay que volver a montar todo; así es nuestra vida”.

“Fuimos un sector muy discriminado en la pandemia”

Manuel Alcázar “El Cordobés” lleva ya 35 años en el sector de las atracciones en Galicia. En Pontevedra instaló sus “Atracciones Azahara”, de multi juego, y lo hizo feliz por poder recuperar la normalidad truncada por el COVID en el año 2019. “Fuimos un sector muy discriminado en la pandemia”, considera. “Ha habido otros en los que la seguridad no se garantizaba y se les dejaba realizar su actividad habitual, pero, curiosamente, a nosotros, que estamos al aire libre, no se nos permitió”, se lamenta. “Es imposible recuperar lo perdido en esos dos años, sobre todo porque las ayudas a nosotros no llegaron”. Manifiesta que, afortunadamente, “a la gente ya no le queda ese miedo que tenían hasta no hace tan poco”. “Además, siempre que una actividad sea en exterior, como es la nuestra, tienes la opción de alejarte o de ponerte la mascarilla si no te sientes seguro como cliente”, considera. Pandemia aparte, también se muestra satisfecho con el discurrir de la semana de fiestas pontevedresa, afirma junto a su barraca, instalada en la Alameda. “Estas son de las mejores de Galicia, por eso todos los puestos se quieren poner aquí”, concluye.

El polvo complicó su trabajo debido a las restricciones de agua

A pocas personas les pasaría desapercibida la cantidad de polvo que se generó estos días en la Alameda de Pontevedra. Las restricciones en el consumo de agua relativas en este caso a los riegos en espacios públicos por la sequía generalizada en toda España complicaron de forma importante el trabajo de los feriantes en las Festas da Peregrina.

De este modo, tanto las personas que acudieron al recinto ferial del centro urbano como los propios trabajadores acusaron el exceso de polvo en el aire.

“Entendemos que haya restricciones porque la situación es la que es, pero mentiríamos si dijésemos que eso no nos afectó a la hora de trabajar”, confiesan.

Y es que el tránsito de miles de personas cada jornada en la zona hizo que se levantase polvo y arena durante todos los días, afectando al material expuesto. Los peluches de las barracas de juego terminaron manchándose y ayer los trabajadores les pasaban plumeros intentando retirar el máximo posible de cara a la siguiente feria.

Además, ellos mismos sufrieron los efectos del polvo físicamente. “Cuando acababas la noche ya te costaba respirar y te picaban mucho los ojos”, indica uno de ellos.

Por lo demás, están contentos con que las fiestas se celebren en el centro de la ciudad, ya que, de este modo, la afluencia de público es constante todos los días y no se concentra solamente en los días grandes. “Antes en medio de la semana estábamos muy parados, pero así da igual que sea lunes o martes o viernes, siempre van a venir. Además, al estar al lado de la zona de conciertos es normal que terminen dándose una vuelta por aquí”, expresan.

Hay que recordar que en el entorno de la Alameda, además de las atracciones y las barracas se instalan puestos en los que e venden ropa, complementos, libros...