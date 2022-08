El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, y la directora de la Axencia Galega de Turismo Nava Castro así como representantes de la Comisión de Fiestas de Viascón y las agrupaciones folclóricas Os Trazantes de Tenorio, Grupo Foula, Os Abrentes de Cerdedo y Afoutes do Canón de Pau presentaron el concierto del músico gallego de fama internacional Carlos Núñez, que tendrá lugar el próximo sábado 27 de agosto en el atrio de la iglesia de Viascón y que viene a completar un programa de actividades en homenaje al gaitero Ricardo Portela. Para acceder al concierto será obligatorio disponer de una de las 700 entradas que desde principios de este mes los vecinos llevan recogiendo en las oficinas municipales. Por motivos de seguridad, quien no disponga de entrada no podrá acceder al concierto. Jorge Cubela agradeció a la directora de la Axencia Galega de Turismo, Nava Castro, su presencia e implicación personal para poder contar con la presencia del músico gallego de talla internacional para homenajear la figura del gaitero de Cerdedo-Cotobade Viascón, Ricardo Portela y también a la Comisión de Fiestas por aportar su grano de arena para que la actuación sea posible. Cubela destacó la importancia y la oportunidad que supondrá para los músicos de las cuatro agrupaciones folclóricas del municipio poder compartir en dos piezas escenario con Carlos Núñez a quién agradeció también todas las facilidades para se produzca esta coincidencia dentro de los actos de homenaje a Ricardo Portela, que precisamente este año se cumple el 30 aniversario de su fallecimiento.

Durante la presentación, el alcalde señaló que podrán asistir de manera gratuita a este concierto todos los vecinos del municipio previa retirada de una invitación en el Consistorio de Carballedo. “Buscamos esta fórmula para intentar favorecer la presencia ordenada del mayor número posible de personas sin que se convierta en una aglomeración”. Habrá unas 700 sillas para todos los asistentes.