“Estamos subiendo las puntuaciones, los vinos de estos años atrás son de tremenda calidad”

El Pazo de Mugartegui fue escenario ayer de la ya tradicional cata de la Asociación de Sumilleres Gallaecia, en la que 24 expertos en vinos puntuaron las marcas de la Denominación de Orixe Rías Baixas.

–¿En qué consiste esta cata?

–Nosotros estamos catando ahora en el Consello Regulador de la D.O. Rías Baixas. En concreto estamos catando los vinos de Rías Baixas para los premios que otorga todos los años la Asociación Gallaecia, en este caso estamos catando para las distinciones Gallaecia 2022. Esta es la última denominación, Rías Baixas siempre nos coincide a mediados o finales de agosto, y haremos una doble sesión de cata. ¿Por qué? Porque en Rías Baixas como tenemos muchas referencias hacemos hoy (por ayer) una primera sesión con unos 100 vinos y después haremos otra cata con el resto de los vinos. Los mejor puntuados en cada una de las denominaciones de origen son los que llevarán las distinciones Gallaecia.

–¿Qué valoran los catadores en un vino?

–La ficha de cata es la internacional, es una ficha de cata positiva, en base a 100 puntos, y ellos puntúan en una cata ciega, siempre cata ciega, con el único dato de la añada.

–¿Qué añadas están evaluando?

–Sobre todo mayoritariamente estamos catando vinos de 2021, pero también otros vinos que envejecen muy bien de otras añadas, hasta llegar creo que es a 2012 la más antigua, pero hay otras de 2017, de 2019, por supuesto de 2020, que están envejeciendo muy bien. Los catadores las puntúan en una ficha y normalmente la mayoría de vinos van a estar siempre por encima de 80 puntos, porque estamos viendo además cada año que la puntuación media de los vinos la tenemos que subir, de modo que hoy suelen estar entre 85 y más de 90 puntos.

–¿Cuál es el perfil de los catadores?

–Tenemos dos paneles de cata y los repartimos para que sean equilibrados. Tenemos profesionales del sector de la hostelería, de sumillería, aunque a lo mejor no tienen el contrato laboral de sumiller, que daría para otra entrevista. Hay sumilleres y enólogos y gente que trabaja en el área comercial, y los repartimos en los paneles de cata.

Esta añada de 2021 estamos viendo en las distintas denominaciones de Galicia que ha sido muy difícil, pero sí que auguramos que será una añada de la que poder disfrutar más adelante, va a ser una añada que podremos guardar

–Deduzco que esa mayor puntuación es porque cada año se hacen mejores vinos

–Sí, la verdad es que es así, cada año se hacen mejores vinos. En concreto este año estamos viendo que las añadas quedan muy marcadas en los vinos, esta añada de 2021 estamos viendo en las distintas denominaciones de Galicia que ha sido muy difícil, pero sí que auguramos que será una añada de la que poder disfrutar más adelante, va a ser una añada que podremos guardar. Aquí en Rías Baixas estamos pasando de vinos que tenían un componente de fruta muy marcado, frutas un poquito en punto de madurez, y ahora nos estamos encontrando frutas un poco más frescas y también despuntando mucho el aroma frutal. Se produce esto en concreto por las características de la añada.

–¿Les preocupan los efectos del cambio climático, caso de la sequía, sobre la calidad de los vinos?

–El tema del cambio climático, muchos hablan de ciclos climáticos, hay que evaluarlo. Estamos diciendo que estamos subiendo las puntuaciones, de modo que los vinos de estos años atrás son de tremenda calidad. ¿Qué pasa? Por las características solemos ser tierra de lluvias y la sequía seguramente habrá que ver cómo se trabaja después el viñedo por los problemas de agua. No se puede regar, está limitado el tema de riegos, es algo que está prohibido en las denominaciones de origen, así que no sabemos cómo puede avanzar en añadas próximas, pero lo que sí estamos viendo es que en los últimos años los vinos gallegos son de una tremenda calidad.

Para disfrutar del vino no hace falta saber de vinos, que es algo que la gente piensa, que parece que para pedir un vino tenemos que ser sumilleres o enólogos, y no es así. Nosotros lo que tenemos que hacer es disfrutar del vino, no hay que saber de vinos

–Cada vez se hacen mejores vinos ¿se sabe también cada vez más de vinos?

–Sí. Tengo que decir que para disfrutar del vino no hace falta saber de vinos, que es algo que la gente piensa, que parece que para pedir un vino tenemos que ser sumilleres o enólogos, y no es así. Nosotros lo que tenemos que hacer es disfrutar del vino, no hay que saber de vinos, es como cualquier juego de mesa, puedes jugar a un juego sin conocer las reglas perfectamente y puedes disfrutar de él, pero cuando conoces bien las reglas es cuando de verdad vas a disfrutar de ese juego. Con el vino pasa igual: puedes gozarlo sin conocerlo pero está claro que cuanto más conozcas del mundo del vino más lo vas a disfrutar en todo su esplendor y volumen. Sabrás interpretar añadas, interpretar variedades, interpretar zonas, pero si simplemente si te gusta el vino hay que disfrutar de él, ver si te gusta o no, sin más.

–¿Es muy chovinista afirmar que los gallegos hacemos algunos de los mejores vinos del mundo?

–Sí (sonríe). Hacemos buenos vinos, y justamente lo que podemos observar es que los de fuera valoran muy bien nuestros vinos, somos una parte de eso que están llamando vinos atlánticos. Tenemos vinos frescos, muy comedidos en alcohol y están muy demandados, a la gente le gustan y podemos decir que si la gente los bebe es porque le gustan, entonces hacemos buenos vinos porque los bebe la gente. Si no se vendiesen a lo mejor no sería porque fuesen malos vinos, sino porque no serían tendencia porque la clientela no buscaría esos vinos. Pero en este caso sí, la gente busca los vinos gallegos, son vinos que gustan, y podemos decir que sí hacemos buenos vinos, no los mejores del mundo porque se hacen en muchas partes del mundo y hay países que nos llevan cientos de años por delante, pero sí que podemos decir que hacemos buenos vinos.