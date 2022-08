Cuando llegaron las boites, los clubs y las discotecas

Pontevedra vivió una auténtica eclosión social en los años 70 con la llegada de las boites, los clubs, las discotecas, los pubs y las güisquerías, unos locales casi desconocidos entonces por estos pagos, que proliferaron de forma muy rápida con mucha aceptación, en medio de una competencia feroz.

Todos atesoraron su pequeña gran historia, tarea imposible de abordar de manera detallada por razones obvias. Los abuelos que aún se sienten jóvenes, sin duda recuerdan bien aquella singular revolución, que forma parte inseparable de sus propias vivencias. Cada uno disfrutó a su manera de una época irrepetible que aquí se esboza en su conjunto como fenómeno generacional.

Si el Hotel Universo de los hermanos Rafael y Jaime Trigo Menlle marcó la pauta en la hostelería local desde mediados de los años 50, otro tanto ocurrió casi dos décadas después con su célebre Boîte, tras reinventarse a sí misma para adaptarse al nuevo tiempo que empezaba a amanecer.

La primera Boîte que había sido un apéndice indefectible del Universo desde su apertura, cerró sus puertas “por reformas” en noviembre de 1968. Dos meses más tarde, abrió reconvertida en un local de juventud a tiempo parcial, en horario de tarde solo los fines de semana. Su éxito resultó fulgurante.

Los adolescentes pontevedreses, que antes frecuentaban los incómodos peldaños del Palacio Provincial en las verbenas de la Peregrina, ahora se agolpaban en las escaleras de acceso a la nueva Boîte desde la calle Benito Corbal para entrar los primeros y coger una mesa en “la sala más in”.

A mediados de aquel mismo año llegó para animar el cotarro Agarimo, un “club-discotheque” de la factoría encabezada por Tino Fernández Veiga, quien poco después se asoció con los hermanos Trigo para impulsar el Silos Club en el antiguo parque del Liceo Casino en Mollavao. No obstante, la Boîte fue quien sacó mejor provecho entre las tres experiencias pioneras.

1970 fue un año clave para las boîtes, los clubs y las discotecas en Pontevedra, porque despuntaron dos proyectos emblemáticos: Daniel Boom, de la mano de Luís Rodríguez Pereira, y Barbarella, con el citado Tino Fernández dispuesto a engrandecer su leyenda como empresario de éxito.

Daniel Boom abrió el 25 de abril de 1970 en la calle Daniel de la Sota y dos años después llegó la cafetería del mismo nombre en las dos plantas superiores, que hizo de complemento ideal. La trayectoria de Daniel ya ocupó esta página hace algún tiempo; por esa razón no vamos a contarla otra vez, por muy gloriosa y feliz que resultara. Una historia que pervive fresca en el recuerdo de toda una generación o quizá dos, que allí lo pasó en grande.

Desde el primer momento, Daniel plantó cara a la Boîte del Universo, y ambos libraron una lucha sin cuartel por una misma clientela durante los años siguientes, jugándose el tipo sin deparar en gastos. Los Módulos, Mari Trini, los Íberos, y Micky, fueron algunas de las contrataciones estelares del primero que causaron furor, en tanto que el segundo apostó por unas cenas los sábados a precio cerrado de 110 pesetas por persona, animadas por Los Ponters, Los Linces, Los Kinfers, Los Lados, Los Verdugos, Los Españoles, Los Gallegos y un largo etcétera, o sea una atinada nómina de grupos nativos.

Además, La Boîte estrenó en octubre de 1970 La Otra Cara de la Luna, un anexo que ocupó parte de su antiguo parque elevado. De esa forma, pasó a disponer de “dos ambientes diferentes”: uno para jóvenes en edad de merecer y otro para ligues desinhibidos o noviazgos consolidados. Las cápsulas transparentes que colgaban del techo en el nuevo espacio conducían por así decirlo hasta el séptimo cielo a las parejas más fogosas, por qué no admitirlo.

Entre uno y otro local, Agarimo trató de sobrevivir de alguna forma, tarea que pronto se vio quimérica. Su publicidad abogaba por un ambiente “distinto y distinguido”, con música escogida y luces de colores que cambiaban al son de los graves y agudos de los discos que pinchaban los primeros disc-jockey como Fernando a secas, su nombre artístico, o el prometedor Paco Vélez.

Agarimo duró cuatro años, y luego se transformó en el Pop, “la sala del futuro” que tuvo una vida aún más corta. O sea que se inhibió de aquella cita establecida con el mañana, porque no encontró un espacio propio entre la Boîte y Daniel, quienes se quedaron con toda la clientela.

Max B, un negro gigantón acompañado por sus go-go girls, fue el artista que más se benefició de aquella pugna: un día de marzo de 1971 actuó por primera vez en Agarimo y gustó tanto que la Boîte del Universo lo contrató de inmediato y allí estuvo los cuatro días siguientes. Daniel Boom repescó a Max B aquel verano durante una semana, y después repitió en febrero del año siguiente.

Emprendedor infatigable además de bon vivan, Tino Fernández volcó toda su energía tras el traspaso de Agarimo en el proyecto más ambicioso de los primeros años 70: Barbarella, que tomó el relevo del Silos en el mismo lugar.

Un gran parque natural con aparcamiento propio, a un paso del centro urbano, que agrupó restaurante, taberna típica, boîte, whisky club, y hasta tiro con arco como diversión especial. Todo esto reunió Barbarella en el antiguo parque de verano del Liceo Casino, contando además con un servicio muy reputado: Juan Albán, como maître, y Agustín Cabreras, como jefe de cocina, salidos de la escuela de Soutomaior y curtidos en el Hotel Universo.

“¡Las mil y una noche de Barbarella!” comenzaron el 31 de diciembre de 1970, con una gran cena de fin de año. Ostras, centolla, lenguado meuniere, pavo trufado, postre, tarta y uvas, con champagne y vinos René Barbier y Marqués de Riscal, a 550 pesetas en cubierto. No estuvo nada mal.

Aquel parque de ensueño fue un lugar ideal para bodas, bautizos y fiestas familiares. De cuando en cuando acogió a figuras tan populares como Ana Belén, Mari Trini o Víctor Manuel en conciertos puntuales. Sin embargo, Pontevedra le quedó pequeña a Barbarella o viceversa; algo parecido ocurrió con el Urquín tres décadas antes. De modo que resistió cuanto pudo una competencia variopinta, hasta que el boom de la construcción provocó su cierre.

A partir de 1973 comenzó la segunda parte de aquella gran eclosión juvenil, de Atlántida a Gólope, de Shiva a Equus, que contaremos la próxima semana.

El cambio empezó en el Tino´s Club

Una locura de juventud que salió bastante bien; eso fue el Tino´s Dancing Club. Buena parte del secreto de su buena acogida seguramente estuvo en su ubicación en la playa de Areas, a un paso de Sanxenxo, y equidistante de Pontevedra por un lado y por el otro A Toxa. Sobre los restos de aquella cabaña levantó luego su chalet Viriato Lamas y Tasina Pisonero, el matrimonio pontevedrés que montó su gran negocio textil en Ordes. A Tino no le duelen prendas en reconocer hoy que el apoyo de su padre resultó decisivo para establecer su local en un arenal poco frecuentado -nada que ver con la situación actual-, que estaba bajo el poderoso influjo del abogado Isaac de Lis Aguado, bien conocido en Sanxenxo y Pontevedra. El Tino´s no fue más que una cabaña de pequeñas dimensiones con piso forrado de moqueta, paredes de madera y techo de paja mínimamente reforzado. Carlos Sánchez Cagiao realizó el proyecto y se convirtió desde entonces en el decorador de referencia para Tino Fernández en todos sus locales. Al frente del Tino´s como primer encargado estuvo Leonardo Fernández. Junto a su propietario, se bastó y se sobró para gestionar el club, con el apoyo musical de algunos discos y casetes. No hubo mucho más. Sorprendentemente, el Gran Hotel de A Toxa aportó al Tino´s una clientela selecta, que comandaba Mariluz Barreiros, hija del gran empresario automovilístico. Como el baile terminaba pronto en el hotel, tanto el matrimonio Barreiros, Eduardo y Dorinda, y sus amigos, como también la pandilla de su hija, se hicieron asiduos de la cabaña de Areas. Incluso Carmen Martínez Bordiu, la nieta de Franco, acudió algunas veces. Eso dio mucho pedidrí al Tino´s.

Los Robles, un mesón con glamour

Los Robles abrió sus puertas el 11 de julio de 1970 en la calle Padre Luís, entonces poco integrada en el trajín urbano. Al coincidir con la festividad de San Benito, la inauguración tuvo un realce especial por deseo expreso de su propietario, Tino Fernández. La bendición de sus instalaciones corrió a cargo del padre José Isorna, un franciscano querido, y entre los invitados asistentes estuvieron el secretario provincial de Información y Turismo, José Mª Aldámiz Echevarría, y el presidente de la JOP, Cesáreo Novoa Valencia. El nuevo local supuso toda una novedad dentro de la hostelería local porque no era un bar, ni una cafetería, ni un restaurante. Los Robles era un original mesón de tipismo castellano, con los arcos característicos, escaleras a ambos lados para acceder a la planta superior con balconada abierta y una estancia baja hacia la barra, después del entresuelo de entrada, también con algunas mesas. El autor del proyecto no fue otro que Cagiao. Desde el primer día, Los Robles tuvo una excelente acogida entre la juventud. Tino Fernández captó a los alumnos de la Escuela Naval, mediante un acercamiento más que amistoso a los mandos del centro, que recibieron plenas garantías sobre un trato deferente y un ambiente tranquilo. “Cene en casa o cene en Los Robles”. Los sábados ofrecía un menú sencillo y asequible. Por ejemplo: croquetas de ave, gambas al ajillo, churrasco a la brasa, natillas y vino Rioja, por 135 pesetas (luego subió a 145). Un cierto lujo que podían permitirse muchas parejas y también los matrimonios jóvenes. Enseguida ofreció el típico cochinillo. Un plan ideal en aquellos años empezaba en Los Robles y continuaba en Agarimo, La Boîte o Daniel Boom.