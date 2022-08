Los corsarios invaden Marín con la fiesta por bandera

La Festa Corsaria de Marín alcanzó un éxito notable de público en su sexta edición, la primera en las calles de la villa desde que el coronavirus interrumpiese las celebraciones al aire libre por las restricciones sanitarias. Una ocasión para que decenas de comensales y cerca de 1.400 participantes, disfrazados de piratas en homenaje al corsario local Gago de Mendoza, pudiesen disfrutar de la compañía de familia y amigos en mesas al aire libre por todo el casco urbano.

Durante toda la jornada de ayer, se pudieron ver todo tipo de actividades como diversas animaciones musicales, la exhibición de oficios artesanales en el Parque Eguren y el mercado medieval, que atrajo a la Alameda todo tipo de productos gastronómicos y tradicionales.

Además, la Festa Corsaria contó con talleres de esgrima y tiro con arco, un desfile temático sobre la invasión inglesa y una exhibición de aves.

Por la tarde, fue el turno para un espectáculo infantil de acrobacias en la Alameda y el combate tradicional, que incluyó el torneo teatral de esgrima en la Praza de España.

Bien entrada la noche, la Invasión Corsaria tomó las calles de la villa, acompañado por la animación musical en distintos puntos céntricos liderada por los grupos The Manueles, Terapia de Grupo y No All Kansas.

Las actividades continuaron pasada la medianoche, con el espectáculo Suaren Batalla en la Praza de España, la tirada de fuegos artificiales y, por último, el Festival DJs No Camiño, que cerró una jornada de fiesta y ocio ininterrumpido durante más de doce horas.

“Estamos encantadísimos. A la gente le encanta porque esto dinamiza muchísimo, no solo la hostelería, sino también el comercio. Esta fiesta sin implicación de la gente no sería lo mismo. Hay quien colabora más o menos, pero estamos muy satisfechos”, comentó Marián Sanmartín, edil de Festas de Marín, que se encontraba en la Rúa da Roda disfrutando de la jornada con familia y amigos.

“Es una jornada intensa, sobre todo para los que participamos en mesas ya desde la mañana, montando y demás, pero es una jornada de darlo todo y disfrutar con los amigos. Incluso casi toda la gente de Marín que vive fuera y viene en verano nos dice que quieren estar aquí”, destacó la concelleira.

Una sensación de participación que era generalizada en muchas de las mesas que poblaban Marín tanto en la comida como en la cena. “Llevábamos un par de años sin celebrar esto y ya tocaba”, afirmó Carlos, que compartía una mesa en el casco urbano con su familia más cercana. “La Festa Corsaria llegó para quedarse y esperamos seguir celebrándola mucho tiempo”, reconoce.