Denuncian la muerte de una paciente en Baltar después de que el 061 no determinase gravedad

Una familia ha presentado una denuncia después de que una mujer falleciese en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Baltar, en Sanxenxo, tras sentirse indispuesta y solicitar su esposo una ambulancia que, según él mismo aseguró ante la Guardia Civil, le fue negada.

Los hechos tuvieron lugar la pasada semana, el lunes 6 de agosto, cuando la mujer comenzó a sentirse mal en O Grove y su marido, al ver que no mejoraba con el paso de las horas, llamó al 061 para que le enviasen una ambulancia. Según las fuentes consultadas por FARO, allí le preguntaron si tenía fiebre, a lo que él contestó que no, por lo que le indicaron que la trasladase él mismo hasta el centro sanitario sanxenxino. Los síntomas que presentaba eran vómitos e incapacidad para caminar, ya que no se tenía en pie.

“Tras la consulta, el médico del 061 determina la ausencia de criterios de gravedad, por lo que recomienda el traslado de la paciente por sus medios al PAC de Baltar para que sea reconocida de modo presencial”, han confirmado, por otra parte, fuentes del Sergas, que añaden que “el personal sanitario de la Central de Coordinación realiza una toma de decisiones apoyada en protocolos y guías de actuación para la coordinación sanitaria”.

El hombre procedió entonces, alrededor de las nueve de la noche, a llevarla hasta el PAC de Baltar en su vehículo particular y mientras la dejaba en el servicio de Urgencias fue a estacionarlo en alguna zona permitida cercana. Sin embargo, cuando regresó su mujer ya había fallecido.

La familia, de origen extranjero, ha presentado una denuncia por estos hechos ante el cuartel de la Guardia Civil de O Grove y desde allí ya se ha tramitado y enviado al juzgado de guardia de Cambados.

La situación de la sanidad pública en el municipio de Sanxenxo, y la comarca de O Salnés, que durante el verano multiplica hasta por cinco su población habitual, ha sido denunciada en numerosas ocasiones tanto por plataformas sociales como por los propios trabajadores y los partidos políticos de la oposición. Aseguran que hay una grave falta personal y que el PAC de Baltar se ve desbordado.

No había médico en O Grove

La Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Sanxenxo ha informado a través de un comunicado de prensa de que el citado día, 6 de agosto, en O Grove no hubo médico en las 24 horas, “de forma que todos los pacientes fueron derivados al de Baltar”. “Nos preguntamos si esta muerte se hubiera evitado de haber asistencia normal en O Grove, pues es muy probable que esta persona fuese atendida incluso en su domicilio, y activado los protocolos correspondientes, cosa que por teléfono y sin una valoración in situ es muy difícil de efectuar”, se lamenta.

Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, denunció ayer en un acto público en A Coruña la “gestión nefasta” de la Xunta en esta materia y recalcó que “no puede ser que una persona fallezca por falta de recursos en la sanidad”. Censuró que el gobierno autonómico haya favorecido “ocurrencias” por parte del Concello de Sanxenxo como “ofrecer pisos a los médicos”, algo que en su opinión no arregla “un problema estructural de funcionamiento del Sergas”.

Hay que recordar que el pasado mes de mayo el Concello de Sanxenxo anunciaba que pondría a disposición hasta un total de cuatro viviendas ubicadas en el municipio para los médicos de familia de fuera de Galicia que quisiesen venir a trabajar a los centros de salud de Sanxenxo entre el 1 de junio y el 30 de septiembre.

Finalmente, aunque fueron cinco los facultativos que se interesaron por esta propuesta, solo dos de ellos aceptaron, con lo que el problema persistió.