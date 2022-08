La Diputación de Pontevedra ha traslado a Caldas de Reis la exposición itinerante Camiños do Sur, que impulsa en el marco del proyecto europeo Camiños Xacobeos do Oeste Peninsular, para poner en valor el patrimonio natural y cultural de las vías transfronterizas de la provincia hacia Compostela, en concreto el Camiño Portugués y el Camiño Portugués pola Costa. La praza do Camiño del concello caldense fue la última parada de la exposición, que fue inaugurada por el alcalde, Juan Manuel Rey, después de su paso por Pontevedra, Baiona, Tui y Redondela.

La muestra incluye un mapa de gran formato con los recorridos de los caminos de Santiago, así como información relativa a los paisajes, las villas y las ciudades, personas, tradiciones y culturas que forman parte de la experiencia.