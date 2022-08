La lluvia no alivia la sequía y el Concello reduce consumos e insta a ahorrar agua

El Concello de Pontevedra sigue reduciendo consumos en el agua. Entre otras cosas ha suprimido el riego de los campos de fútbol y ha cerrado el agua de fuentes ornamentales, en este caso solo para concienciar a la ciudadanía de que no se debe derrochar agua, aunque en realidad estas fuentes son de circuito cerrado y no consumen. El Concello ha suprimido además riegos y baldeos e insiste en la necesidad de reducir los consumos, “única forma de contener la sequía”.

La concejala responsable del Ciclo del agua, Carme da Silva, ofreció ayer los últimos datos y novedades respecto a la sequía que está sufriendo el municipio y que está teniendo consecuencias en el caudal ecológico del río Lérez, que abastece a Pontevedra y al resto de ayuntamientos de la ría.

La comparecencia fue previa a la reunión de seguimiento que están manteniendo semanalmente los ayuntamientos que se abastecen del Lérez, con Aguas de Galicia, que solicitó estar también en estas reuniones periódicas. “Continuamos viendo la evolución de la misma y seguimos preocupados”, explicó Da Silva.

“El río está hoy en una situación excepcional a causa de las lluvias de estos días, pero claro está que esto es cómo abrir una llave un momento y volver a cerrarla. No sabemos cuánto tardará el lecho del río en volver a estar bajo, pero todos sabemos que las lluvias de dos días no resuelven una sequía y seguimos con el mismo problema que teníamos”.

"Estas lluvias no resuelven un problema de sequía”

Según indicó la edila, si bien el río lleva un caudal superior a 2,2 metros cúbicos por segundo, no deja de “ser un espejismo momentáneo”. El Concello mantiene por ello todas las medidas que se contemplan en la situación de prealerta y que llevan vigentes desde la publicación del bando municipal, a finales de julio.

Fuentes

Sin embargo, el Concello también decidió cerrar las fuentes ornamentales como un paso más en la concienciación sobre el consumo de agua. Estas fuentes no usan agua del sistema sino que cuentan con un sistema cerrado en el que siempre están reutilizan el mismo líquido. “Mucha gente no lo sabe y puede deducir que están consumiendo agua, por lo que las vamos a cerrar y estimular esa idea de concienciar y dar a entender que estamos en un estado de sequía grave”, señaló la concejala. Sigue operativa la fuente de Os Tornos, en la calle Real, cuya agua procede de un manantial, no de la traída.

“Las lluvias de estos dos días hicieron que subiese el caudal, pero estas lluvias no resuelven un problema de sequía” , explicó la edila.

Por otro lado, Da Silva anunció que se remitirán cartas con recomendaciones a los consumidores y confirmó que ya fueron realizadas los análisis pertinentes para conocer el estado del agua del Pontillón de Castro. Los resultados de estos controles fueron positivos y el líquido aquí almacenado podría ser utilizado en el caso de ser necesario. “Están preparados los distintos escenarios en caso de necesidad”, aseguró la concejala del agua.

Los municipios contienen el consumo

Con el fin de contextualizar el consumo actual de agua y los esfuerzos realizados a lo largo de las últimas semanas, la concejala responsable del Ciclo del agua ofreció algunos datos y cifras para comprar la situación actual a la del año pasado. Así, el consumo medio de agua entre el 20 de junio y el 20 de agosto del año 2021 fue de 32.200 metros cúbicos al día, para todo el sistema (todos los ayuntamientos que se abastecen de él), mientras que el consumo de Pontevedra, en ese mismo período, fue de 14.823 metros cúbicos al día. El consumo en el sistema de 20 de junio a 15 de agosto de este año fue de 34.816 metros cúbicos al día, lo que supone un incremento de unos 2.700 metros cúbicos, aproximadamente.

En el caso de Pontevedra, el consumo medio fue de 14.225 metros cúbicos al día, lo que supone una merma de unos 600 metros cúbicos cada jornada. Tomando estos datos y su contexto podría verse un incremento en el consumo general, pero en realidad el esfuerzo que se está haciendo es notable, ya que los ayuntamientos de Poio, Marín y Bueu tienen, de manera habitual, otras fuentes de agua para abastecerse, pero no están en el mismo estado este año que en el 2021, por eso “sí que se nota una contención en el consumo también de estos municipios, aunque parezca que consumieron mucho más, pero es que sus fuentes de abastecimiento propias están peor”.

Así, para ahondar en la idea de la contención y de la merma del consumo en Pontevedra, la edila señala que la única fuente de agua con la que cuenta Pontevedra es la del Lérez. “Mantenemos nuestro llamamiento a particulares, empresas e industrias para que contribuyan a reducir el consumo porque es la única manera que tenemos de contener el consumo lo agua. Pontevedra tiene su red en condiciones estructurales óptimas”, recordó la edila.

El parón en las precipitaciones llevará al río a los niveles de la semana pasada

La Xunta de Galicia y los ayuntamientos de la cuenca del Lérez coinciden en la necesidad de mantener la contención en el consumo del agua en los usos municipales e individuales para garantizar el abastecimiento en el área. El gerente de Augas de Galicia, Gonzalo Mosqueira, asistió al encuentro telemático con los representantes de los municipios de Pontevedra, Sanxenxo, Marín y Bueu para analizar conjuntamente la evolución de la situación de prealerta por escasez de agua. En esta reunión de seguimiento se constató que las entidades locales siguieron aplicando las medidas de contención del consumo que venían tomando hasta ahora. De acuerdo con los datos de consumo diarios recopilados por la entidad hidráulica de la Xunta, se mantiene a día de hoy en el entorno de los 0,5 metros cúbicos por segundo. En el encuentro se trató, también, el incidente de las lluvias inscrita estos días y su impacto en el caudal medio del río, observándose un pico de subida en el mismo.

Previsiones

No obstante, tal y como advirtió el gerente de Augas de Galicia, la falta de previsiones de continuidad de precipitaciones, se cuenta con que el río volverá en los próximos días a los niveles de la pasada semana, por lo que se reiteró a los ayuntamientos a necesidad de no relajar las medidas de ahorro adoptadas. Se apuntó además la importancia de que los ayuntamientos, como responsables de los sistemas de abastecimiento, analicen aquellos usos del agua menos prioritarios que se puedan realizar en sus términos municipales y que tomen las medidas que consideren necesarias para reducir la demanda.

La Xunta, por tanto, también hace un llamamiento a la población para que se reduzca el consumo lo máximo posible, para así complementar las medidas adoptadas por los ayuntamientos en cuanto a los usos municipales. Augas de Galicia sigue haciendo un seguimiento pormenorizado de la situación hidrológica de este y el resto de sistemas de la demarcación Galicia-Costa, de competencia autonómica, recopilando y analizando los datos correspondientes, en este caso, a la primera quincena de agosto. La Xunta declaró la prealerta por sequía el pasado febrero.