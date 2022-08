Fernandocosta, “Buenas maneras” con su público gallego en Pontevedra

Fernando Costa, el rapero que se consolidó en el escenario de la música urbana española con el álbum “MalaManera” (2017) no defraudó a su público gallego, con el que ayer se reencontró en Pontevedra. El ibicenco, aunque granadino de adopcion, llenó la Praza de España en un concierto enmarcado en las fiestas de A Peregrina, y caldeó la noche festiva con un gran ambiente de hip-hop, a pesar de la constante amenaza de lluvia de toda la jornada.

El próximo viernes 19 subirá al mismo escenario su amigo y colaborador en muchos temas Juancho Marqués, con quien Costa ha compartido escenario y estudio de grabación en muchas ocasiones, así como también con los granadinos Ayax y Prok.

Las fiestas de A Peregrina mantienen el ritmo hoy en una jornada más dedicada a las músicas gallegas. A las 21.00 horas actuará en el escenario de A Ferrería Marcelo Dobode, con la banda Primordiales, y a continuación Treixadura, a las 22.30 horas en la Praza de España, con un espectacular formato en colaboración con el Coro Cantigas e Agarimos, Rodrigo Romaní y la Banda de Música de Pontevedra.

“Como un vórtice de inflexión, así nace Turoqua, o primeiro proxecto en solitario de Marcelo Dobode, traspasando as fronteiras da tradición para elevar novas melodías ávangarda da música, onde as etiquetas, non teñen cabida”, dicen de Dobode. “O concepto de Turoqua, sorprende, impacta, pero ao mesmo tempo, agarima. Intensidade sonora na calma poética dos retrousos da creación colectiva e nos compostos polo propio Marcelo”.

En el caso de Treixadura, la agrupación creada en 1990 siempre es un espectáculo musical sorprendente donde la música tradicional es observada desde dos concepciones muy arraigadas: el canto y la gaita.

Aún con el cielo cubierto y con algo de agua sobre los conciertos, la Festa da Peregrina mantiene su programación “salvo decisión de última hora” –advierte el Concello–, tal y como se viene haciendo a lo largo de los últimos años.