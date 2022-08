El verano con más obstáculos para los animales

La inusual ola de calor que se vivió hace unos días en Pontevedra y el resto del país, y que pueden regresar con temperaturas que casi alcanzan los 40 grados, no afectó solo a los seres humanos, sino que también los animales la sufrieron, algunos más en silencio que otros. El verano siempre es una época complicada para los animales, domésticos o silvestres, pero el de 2022 parece más duro de lo normal. A los altos valores que marcaron los termómetros hay que sumar la problemática de los incendios y, en menor medida, los fuegos artificiales y bombas de palenque que se lanzan en las numerosas fiestas populares que se celebran en esta época del año y que molestan especialmente a los animales por tener un oído mucho más sensible que el de las personas.

Sobre la ola de calor, el veterinario Alberto Silva explica que “los animales tienen unos mecanismos para expresar que están sufriendo lo que conocemos como estrés térmico, pero no todas las personas saben interpretar correctamente los signos que muestran”. Así, apunta que “hay unos rangos de temperaturas a los que se adaptan más fácilmente, pero fuera de esos rangos es mucho más complicado y a veces necesitan ayuda”.

Por esto, este profesional aconseja que “para los animales domésticos lo ideal es que tengan un ambiente lo más fresco posible, con zonas donde haya menos sol. En el caso de los perros, hay que procurar sacarlos a pasear o a hacer ejercicio a primera hora de la mañana o a última de la tarde, evitando las horas centrales. También hay que tener cuidado con algunas superficies, las que son más susceptibles al calor, porque si están demasiado calientes pueden dañar sus almohadillas plantares. Y es fundamental una buena hidratación, tener una provisión de agua fresca permanente”.

Silva lo resume en “evitar una alta exposición al sol y al calor y la falta de agua, porque eso puede provocar un golpe de calor”.

Según explica este veterinario, un golpe de calor es muy peligroso para los animales, porque puede dejar secuelas orgánicas graves e incluso, en el peor de los casos, la muerte. “La gente se está concienciando y hay mucha preocupación con esta situación de ola de calor”, reconoce Silva, al que mucha gente ha solicitado información al respecto en su clínica en las últimas semanas.

“Accidentes como dejarse el perro en el coche, aunque sea para hacer un recado “rapidito”, no se pueden producir en este momento, porque la temperatura interior del vehículo es muy alta y 10 o 15 minutos es suficiente para que el animal sufra un golpe de calor”, alerta.

Además, apunta que, “por ejemplo, los gatos blancos pueden tener calcinomas, y algunos perros también. Existen incluso protectores solares para animales”. Lo que más destaca es la concienciación que hay entre las personas que tienen animales en casa, que están muy preocupadas por la situación actual de temperaturas extremas y tan prolongada en el tiempo. “La gente está comprando bebederos portátiles y enfriadores de agua”, apunta.

Silvestres

“A los animales silvestres les afecta igual todo esto, pero no tienen, en la mayoría de los casos, ayuda humana para sobrellevarlo mejor”, comenta Alberto Silva.

La expresión “un calor que se caen los pájaros” ha llegado a hacerse realidad en la comarca. Son muchos los seres vivos que no se han adaptado a los cambios tan bruscos en la climatología pontevedresa y la de su entorno, por eso se volvió tristemente habitual en las pasadas semanas ver a gaviotas u otras aves desplomadas en el suelo por las temperaturas extremas que son muy atípicas en esta zona, aunque la situación no es tan alarmante como en otros lugares de España, como Valladolid o Sevilla, en las que se han reportado muertes de centenares de aves, principalmente vencejos. El calor también ha modificado sutilmente una de las imágenes más características de la Boa Vila: la de las palomas en la plaza de A Ferrería, que en los días de más impacto solar se dejaban ver menos porque buscaban zonas de sombra más horas al día de lo habitual.

“Suelen buscar ambientes más frescos y lugares en los que puedan protegerse del sol, como en la montaña o zonas arboladas”, explica el veterinario, que lamenta que “la falta de agua, sobre todo en esta época de sequía que se nota mucho en los ríos, puede producir problemas para adaptarse. Ya no hablemos del calor, que además de noche tampoco bajaban lo que deberían”. En este sentido, recuerda que, “en el medio natural, los individuos más débiles, los que no se adaptan, pueden tener problemas serios”.

A esta problemática hay que sumar la de los incendios forestales. Mientras las personas se protegen de la exposición y la inhalación de humo, los animales necesitan algo de ayuda para poder hacerlo y evitar problemas relacionados con ello.

Por otro lado, Alberto Silva se refiere también a lugares de producción o granjas, en los que conviven numerosos animales. “Es muy complicada la situación. Tiene que haber un aumento de los cuidados por parte de las personas que estén a cargo de los animales. Es muy importante, sobre todo, el tema de la hidratación y tomar medidas para refrescar”, insiste.