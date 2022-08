Zahara pone a bailar a la plaza de España

Zahara, que presentará en unas semanas su nuevo álbum, Reputa, fue anoche la gran protagonista musical en Pontevedra. La artista tomó el relevo de Los Planetas con su propuesta personal y arriesgada, que siguieron cientos de espectadores en la plaza de España, el principal escenario de unas fiestas que por lo demás apuestan por la descentralización y también incluyeron actividades en los barrios de O Burgo, Monte Porreiro y A Parda.

Como colofón a la intensa jornada festiva del “día grande” en honor a la patrona del Camino Portugués, Zahara puso el público a bailar dos días después de su paso en A Coruña por el Festival Noroeste para presentar su nuevo espectáculo Laputarave. Las experiencias más oscuras de la artista fueron el eje del álbum PUTA, que en el nuevo trabajo que presentará el próximo 23 de septiembre editado por Gozz Records se transforman de la mano de invitados, artistas y bandas que la acompañan reinterpretando canciones de ese trabajo y creando nuevas versiones.

Los portavoces de la artista reconocen en sus redes sociales que PUTA, lanzado en 2021, fue “un disco arriesgado” que no obstante “fue recibido con entusiasmo, tanto por el público como por la crítica, que lo aupó a las primeras posiciones de las listas de lo mejor del año pasado. Era difícil imaginar entonces que en un álbum tan personal cupiera una voz diferente a la de la persona que escribió esas letras, pero con el tiempo, Zahara descubrió que estas canciones no solo contaban su historia, sino también la de muchas otras personas. Y no solo eso, sino que también había espacio para la ironía e incluso para el humor”.

De todo ello disfrutaron anoche las decenas de grupos de amigos, familias y parejas procedentes de distintos puntos de la comarca que se dieron cita en el epicentro de las fiestas, muchos de los cuales también se acercaron a las atracciones situadas a unos metros o se animaron a sentarse en las churrerías y heladerías instaladas en la Alameda y su entorno.

Por su parte, los aficionados a la música coral se citaron en el concierto que protagonizaron en la plaza de A Ferrería la Coral Alameda do Fogar do Maior, Bella Helenes-Mercantil Pontevedra, Coral Helénica, Coral Polifónica de la AC do Chopo, y Airiños de Campañó.

Superado el primer fin de semana, la Boa Vila se sumerge de lleno en la programación festiva, que propone hoy como “plato fuerte” la actuación de Coque Malla a partir de las 22.30 horas en plaza de España. Por su parte, A Ferrería acogerá a las 21 horas el espectáculo circense y musical Rock Circk.