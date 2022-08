La ofrenda institucional pide por las víctimas del “Pitanxo”, la paz en Ucrania y los excluidos

La ofrenda institucional de la provincia a la Virgen, expuesta en esta ocasión por la diputada del Partido Popular Pepa Pardo, rogó a la Peregrina “por Pontevedra y por los pontevedreses, por todos los hombres y mujeres que tan mal lo están pasando, por los marineros del Villa de Pitanxo y por todos aquellos hombres y mujeres que perdieron la vida en la mar, para que los acojas en tu seno y des fuerza a sus familias en su lucha por saber la verdad, y guíes a los gobernantes por el camino adecuado en su búsqueda”.

En la misa pontifical presidida por el arzobispo Julián Barrio, arropado por ocho sacerdotes de Pontevedra, la diputada provincial rogó a la Virgen “en estos tiempos de crisis socioeconómica, por todas aquellas familias que no llegan a fin de mes, que no pueden pagar el recibo de la luz o del gas”, así como “por nuestros mayores, por los que ya se han ido a consecuencia de la pandemia y por los que están; por los jóvenes que no encuentran un puesto de trabajo y sufren las dramáticas consecuencias del paro”.

La popular hizo extensible su ruego a pedir el favor de la Virgen hacia “los discapacitados y enfermos, por quienes sufren persecución, violencia, exclusión social o abuso, por los trabajadores que ven peligrar sus puestos de trabajo y temen por su futuro, por las empresas que pese a sus esfuerzos en peligrar su continuidad”.

Ucrania

Y no olvidó al pueblo urcaniano y a todos aquellos inmersos en un conflicto bélico. “En nuestro pensamiento se encuentra muy presente el pueblo ucraniano, que vive inmerso en una guerra cruel por la invasión rusa. Te pedimos para que llegue la paz a Ucrania y a todos los rincones del mundo”.

La misa pontifical de la festividad de la Peregrina contó con la presencia de la vicepresidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, de los representantes en la provincia del Ejército, la Armada, la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como por el candidato a la Alcaldía por el Partido Popular, Rafael Domínguez y otros concejales de esta formación.

La también concejala Pepa Pardo rogó en su advocación a la Virgen Peregrina “por todos los pontevedreses, para que infundas sobre nosotros tu aliento y protección, que seas nuestra guía en estos tiempos tan complejos que nos han tocado vivir: una pandemia, una mala situación socioeconómica que hace temblar a familias enteras y las fatales consecuencias de la guerra de Ucrania”.

Gobierno

“Desde la más sincera humildad” –dijo Pardo–, “te pido para que guíes por el buen camino a todos los que tienen responsabilidades publicas de gobierno, para que sus decisiones y actos sean tendentes al bien común, a construir una sociedad más fuerte, rica en valores y el respeto mutuo, una sociedad unida”, porque según dijo la diputada provincial “la política es servir a los demás, así lo transmitió San Juan Pablo II en el jubileo de mandatarios, políticos y gobernantes del año 2000. El compromiso político, decía, debe vivirse como un servicio. Venimos a servir”, subrayó la diputada.

Ante la patrona de la provincia, la oferente rogó también por quienes hacen el camino jacobeo y pasan por el santuario de la Virgen Peregrina, “referencia indiscutible en el Camino de Santiago, en un año doblemente especial porque por primera vez desde la pandemia podemos celebrar esta ofrenda sin restricciones, con plena libertad, y porque estamos por primera vez en la historia en un año santo prorrogado”.

“Con toda la humildad, la esperanza y el orgullo de quien te profesa verdadera fe, fiel defensora de esta tradición secular que nos une, como pontevedresa, cofrade de esta cofradía de nuestra señora del Refugio y Divina Peregrina”, Pardo defendió la tradición de esta ofrenda, “que forma parte de la historia de Pontevedra y de los pontevedreses, signo de identidad de nuestra sociedad y de nuestra provincia”.