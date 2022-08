A Deputación aprobou unha nova liña de axudas destinadas a impulsar a formación de mulleres para postos de adestradoras ou técnicas deportivas na provincia. Neste segundo ano de concesión de estas axudas, a contía incrementouse en 10.000 euros máis, pasando dos 15.000 euros da convocatoria pasada aos 25.000 euros. As interesadas poderán solicitar estas axudas a partir do día seguinte da publicación das bases no Boletín Oficial da Provincia ata o 1 de decembro.