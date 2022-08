Logo de dous anos de parón pola pandemia, os motores volven ruxir en Ponte Caldelas para a quinta edición da Subida a Ponte Caldelas. O vindeiro domingo será a presentación oficial da proba, na que participará a Escudería Ponte Caldelas, recentemente creada no municipio, organizadora do evento xunto co Concello, e varios dos pilotos e vehículos que correrán na competición automobilística dos días 3 e 4 de setembro polas estradas de Ponte Caldelas. En 2019, último ano de celebración da carreira, participaron máis de 60 pilotos nunha proba consolidada no calendario galego de montaña e que este ano contará con varias novidades, a principal o novo trazado, cuxos detalles serán desvelados na presentación do vindeiro domingo.