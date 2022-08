Pontevedra abre las fiestas con la invitación a “gozar dunha cidade coñecida pola boa xente”

“Comezan as Festas da Peregrina e xa é o momento de gozar das rúas e do espazo público desta preciosa cidade e das festas, coas verbenas, os concertos, e coa xente, porque Pontevedra é e será coñecida pola boa xente. Ride, cantade e bailade e sentídevos como eu me sinto, orgullosa da nosa Pontevedra!”. Así concluyó su discurso la pregonera de las fiestas, Carmen Salinero, jefa de servicio de la Estación Fitopatolóxica de Areeiro, quien ayer abrió la semana grande de la Peregrina desde el balcón del Pazo de Mugartegui, acompañada por el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores y la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, además de la concejala de festejos Carme da Silva y otros ediles de la corporación municipal.

La pregonera reivindicó la vigencia de la lucha feminista, la urgencia de proteger el medio ambiente y también de invertir en investigación científica para hacer frente a las nueva amenazas que se presentan a la sociedad.

La pregonera también hizo un repaso de su vida en Pontevedra, a donde llegó para trabajar y formar su hogar después de haber nacido en Jaén. “Durante a miña infancia, Pontevedra era a capital por onde pasaba cos meus pais camiño de Asturias para visitar á familia, ou de turismo algunhas fins de semana, e onde, de regreso a Vigo, faciamos parada obrigada para mercar os doces nas boas confeiterías da cidade”, recordó. Con 18 años recién cumplidos “fun para Santiago, onde terminei na primeira promoción coa especialidade de Ciencias Mariñas. Daqueles anos de Pontevedra apenas coñecía a parada do Castromil na rúa Pastor Díaz, onde dispoñiamos duns minutos para o avituallamento”, recordaba en su pregón.

Más tarde su vida acabaría vinculada al Centro de Forestal de Lourizán, tanto en lo laboral como en lo personal, ya que allí conocería “ó meu compañeiro de vida e traballo e pai dos meus fillos” con quien se establecería definitivamente en esta ciudad.

Al reivindicar la lucha por la igualdad, Salinero Corral recordó que “son da xeración que non puido votar ata cumprir os 21 anos, nin acceder á Universidade sen facer o servicio social. Eu pasei o verán entre primeiro e segundo de carreira cosendo e calcetando para facer unha canastilla para un bebé, que tiven que entregar na Sección Feminina a cambio da cartilla que me permitía continuar na Universidade”.

“Mozas bravas”

En todo caso formó parte de una generación en la que “moitas eramos mozas bravas, mantiñamos a ilusión alta e as ganas de cambiar a sociedade por outra con máis liberdades, máis poder de decisión e máis proxección cara a Europa. Tiñamos moito que dicir e por fin podiamos facelo. Aos poucos pasamos de ser case invisibles a ser partícipes de decisións importantes a nivel mundial. Sen embargo, queda moito por facer. Aínda hoxe, ás veces, escoitamos aquilo de ‘eu quero falar co xefe, non coa súa secretaria”, motivo por el que “non debemos baixar a garda. Non deben existir os estereotipos nin obrigas de xénero. As nenas poden e deben elixir a profesión que queren desenvolver na súa vida e, sobre todo, teñen que poder decidir a forma de vivir que asegure a súa autonomía e felicidade. E isto só o conseguiremos con educación e moito respecto cara aos demais. Pero temos que ir máis aló: debe garantirse a igualdade no acceso ao emprego, á formación especializada, a medrar na carreira profesional. Debemos asegurar a igualdade de trato e de oportunidades. Todas somos iguais, todas somos persoas”.

En su defensa del cuidado del medio ambiente, la investigadora subrayó que “temos que ser conscientes de que as zonas verdes contribúen de maneira considerable á saúde e benestar da cidadanía. As plantas capturan carbono e producen o osíxeno que respiramos, manteñen o solo, regulan a humidade e contribúen á estabilidade climática, absorben contaminantes atmosféricos, mitigan e amornan en cinco graos a temperaturas máximas e mínimas... Canto mellor se está á sombra dunha árbore ou paseando por unha alameda ou unha carballeira que nun descampado!”. Y ante las autoridades locales la pregonera apuntó que “o patrimonio vexetal é algo que se crea ao longo dos anos como consecuencia do clima, do solo, das influencias da contorna. Incluso inflúe a acción humana”.

“O patrimonio histórico non son só construcións, tamén son as plantas e as areas naturais”, añadió. Y por último reivindicó la investigación científica, apuntando que la pandemia de COVID “fíxonos conscientes da importancia da investigación e do traballo en colaboración para saír rapidamente do problema. É preciso investir porque, cada vez máis, as solucións virán da man de grupos de investigación sólidos e dotados de equipos e fondos”.

Lores: "Quererlle moito aos amigos, á familia, aos que nos visitan"

“Todos os que estamos aquí estamos desexando que pase esta peste da pandemia, temos que aprender moitas cousas desta crise, pero hoxe que vamos a prender o chupinazo do inicio das festas da Peregrina temos que olvidarnos diso, polo menos nesta semana. Quererlle moito aos nosos amigos, á nosa familia, aos que nos visitan, disfrutar, e logo seguir pensando no futuro, en qué temos que facer como planeta para que cousas como esta que padecemos non volvan a producirse”, dijo el alcalde de Pontevedra, Miguel Lores, antes de encender el chupinazo de inicio de las fiestas desde el Pazo de Mugartegui. Antes, subrayó el acierto de los organizadores de las fiestas al elegir a la pregonera, Carmen Salinero, “unha muller investigadora que lle quere a esta cidade”.