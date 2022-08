O xornalista marplatense óscar Caballero presentou o seu primeiro libro na Museo Manuel Torres, cheo na maior parte de veciños da parroquia de Ardán, que reencontráronse despois de décadas co escritor e a súa familia, descubrindo estes días os seus lazos familiares. A novela “Augurios de una tarde feliz” narra a vida dunha familia na emigración, trala morte do seu pai no naufraxio de barco “Pionero”.O escritor donou un exemplar que estará disponible na Biblioteca Municipal Vidal Pazos.