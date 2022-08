Pontevedra abre su semana grande de la Peregrina con el pregón de Carmen Salinero

“Comezan as Festas da Peregrina e xa é o momento de gozar das rúas e do espazo público desta preciosa cidade e das festas, coas verbenas, os concertos, e coa xente, porque Pontevedra é e será coñecida pola boa xente. Ride, cantade e bailade e sentídevos como eu me sinto, orgullosa da nosa Pontevedra!”. Así concluyó su discurso la pregonera de las fiestas, Carmen Salinero, jefa de servicio de la Estación Fitopatolóxica de Areeiro, quien este sábado abrió la semana grande de la Peregrina desde el balcón del Pazo de Mugartegui, acompañada por el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores y la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, además de la concejala de festejos Carme da Silva y otros ediles de la corporación municipal.

La pregonera reivindicó la vigencia de la lucha feminista, la urgencia de proteger el medio ambiente y también de invertir en investigación científica para hacer frente a las nueva amenazas que se presentan a la sociedad. La investigadora también hizo un repaso de su vida en Pontevedra, a donde llegó para trabajar y formar su hogar después de haber nacido en Jaén. “Durante a miña infancia, Pontevedra era a capital por onde pasaba cos meus pais camiño de Asturias para visitar á familia, ou de turismo algunhas fins de semana, e onde, de regreso a Vigo, faciamos parada obrigada para mercar os doces nas boas confeiterías da cidade”, recordó. Con 18 años recién cumplidos “fun para Santiago, onde terminei na primeira promoción coa especialidade de Ciencias Mariñas. Daqueles anos de Pontevedra apenas coñecía a parada do Castromil na rúa Pastor Díaz, onde dispoñiamos duns minutos para o avituallamento”, recordaba en su pregón. Más tarde su vida acabaría vinculada al Centro de Forestal de Lourizán, tanto en lo laboral como en lo personal, ya que allí conocería “ó meu compañeiro de vida e traballo e pai dos meus fillos” con quien se establecería definitivamente en esta ciudad.