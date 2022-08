O concelleiro de Urbanismo e Promoción Económica, Gregorio Agís, pasou revista aos traballos correspondentes á actuación que o Concello está a acometer nos núcleos de Saíñas, Portosanto e A Puntada. Agís, que estivo acompañado polo titular de Obras e Servizos Municipais, o tamén socialista Julio Casás, lembrou que as obras deron comezo a finais do pasado mes de xullo. A actuación conta cun orzamento que ascende a un total de 937.752,60 euros e se financia a través da Deputación, un 80% correspondente ao programa ReacPon e o 20% tamén a fondos provinciais.

A empresa adxudicataria iniciou os traballos no lugar de Saíñas, onde xa se está a proceder á instalación e renovación de servizos básicos. Gregorio Agís incidiu na importancia de dar comezo á actuación neste emprazamento polo feito de poder avanzar o máximo posible antes do inicio escolar, de xeito que as tarefas non afecten á actividade da Escola Infantil de Saíñas unha vez se reinicie a tempada lectiva o vindeiro mes de setembro.

Agís estima que os traballos estarán completados ao 100% na primavera do vindeiro ano. “Para nós era importante que a adxudicataria puidese comezar no verán a renovar a parte de Saíñas”, sinalou. As obras incluirán a renovación e dotación de servizos básicos, así como a humanización de diferentes espazos.