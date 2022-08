A Festa do Mar chega aos 21 anos, pero sin gastronomía, substituida pola música, tal y como explicou onte o concelleiro de Festexos, Xosé Luís Martínez, acompañado por representantes da Asociación Armadiña e do Clube A Reiboa, impusores de duas das citas chave: o Armadiña Rock e o Encontro de Embarcacións Tradicionais.

A programación desenvolverase entre o martes 23 e o domingo 28 de agosto. Ademais de en Combarro, onde se celebrarán a meirande parte das actividades, tamén se inclúen actuacións musicais espalladas por diferentes puntos do municipio. Precisamente, a cita que servirá de inauguración será o propio martes, ás 21.30 horas, no campo de fútbol de Samieira, con Sote DJ e o Combo Dominicano..

Non haberá carpa gastronómica en Combarro. O concelleiro de Festexos explicou que esta decisión adoptouse debido á falta de espazo no peirao da Canteira, por mor da realización das obras do emisario submarino que está a efectuar a Xunta. “Ao pechar o recinto portuario non dispoñemos dunha zona na que poder emprazar a carpa”, apuntou Xosé Luís Martínez. Ángel Moldes, voceiro do PO, dubidou onte de esta explicación, xa que “hay meses, antes de coñerse o ntema das obras, ya se anuncióu na Comisión de Cultura, que non hebería carpa”.

Ademais da actuación do Combo Dominicano, tamén chegará a Poio a Orquestra Olympus. A cita será en Raxó o mércores 24, ás 22.00 horas. O xoves 25, esta parroquia acollerá, á mesma hora, un concerto a cargo da banda tributo Dr. Queen. Os concertos musicais pecharanse o domingo 28 na Praza da Chousa de Combarro, cun espectáculo a cargo de Concert Kids Gisela, ás 20.00 horas. Euro ABBA porá o broche final ás 22.00 horas. A entrada será gratuíta en todas as iniciativas.

Ademais, a programación tamén inclúe o Armadiña Rock, que, como manda a tradición, levarase a cabo na Praza da Chousa os días 26 e 27 de agosto. Nesa fin de semana chegará tamén o Encontro de Embarcacións Tradicionais coa regata da Reiboa, puntuable para a Copa Mörling.

Enrique Sendra, tesoureiro de Cultumar, tamén estivo presente na presentación e sumouse aos agradecementos ao Concello e ao club por tomar parte neste proxecto, que serve, entre outras cousas, “para achegar ao público en xeral e, especialmente, á xente moza, a cultura mariñeira e o labor de conservación do patrimonio marítimo e fluvial das 42 asociacións que forman parte de Cultumar”. Pola tarde, será a regata pamplina a remo e a correspondente a vela. A entrega de trofeos terá lugar ás 21.00 horas. O domingo, antes da despedida oficial aos participantes, tamén haberá tempo para a navegación libre pola ría. Como principal novidade, Martínez sinalou que este ano as embarcacións disporán de fondeos no peirao da Chousa, que se suman aos amarres que usan habitualmente no pantalán.

Por último, e de cara a futuras edicións, o concelleiro de Festexos adiantou que “estamos estudando fórmulas para dar un novo encaixe a eventos como a Festa do Mar ou o Festival Sons de Ánkar”, que pasarían, por exemplo, polo cambio de datas, para “favorecer a desestacionalización”.