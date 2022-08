Los feriantes vuelven a la Peregrina: “Pontevedra siempre fue una buena plaza, de mucha gente”

Tras dos años de parón motivado por la pandemia de COVID y sus restricciones, regresan los feriantes a la fiesta de A Peregrina de Pontevedra. En el entorno de la Alameda y la calle Reina Victoria se levantan ya una gran noria, una pista de coches de choque, cuatro atracciones para mayores, un parque hinchable, dos carruseles de espectáculo y 18 infantiles, además de las numerosas tómbolas y casetas multijuegos que se distribuyen por el parque de la alameda. Como la de Yarisa, que lamenta que este verano “las economías familiares están muy bajas”, pero en todo caso afronta el regreso a la feria con optimismo. “Al menos podemos volver a trabajar con normalidad, porque llevamos dos años sin hacer nada”, recuerda la titular de esta caseta.

A su lado, Josefa apunta que Pontevedra “siempre fue una buena feria, que se hace a base de días y de mucha gente”, pero coincide con Yarisa en que en las primeras fiestas de este verano se viene notando menos alegría en los bolsillos. “Gente hay, se ve que tienen ganas de salir y de ir de fiesta, pero no se gasta tanto como antes”, asegura Josefa.

Ramón, quien también ayer trabajaba montando una de estas casetas, explica que “aquí vamos poco a poco, por ahora tirando después de dos años parados; pero por lo menos se hace algo”, porque todos coinciden en que estos últimos meses han sido agónicos para el sector de los ambulantes.

Los feriantes se enfrentan al menor gasto de los clientes pese a que a ellos se les encarece la instalación de las atracciones, los premios y la energía que utilizan. “Todo ha subido, los premios que damos también nos cuestan más, pero nosotros no podemos subir los boletos sino la gente ya no compra”, explican.

En estos dos años de parón los feriantes han tirado de sus ahorros y de buscar trabajos eventuales fuera de la feria, como explica Josefa. Fue la manera de sacar adelante a sus familias.

En todo caso ninguno quiere sucumbir al desánimo y se muestran esperanzados con esta nueva temporada, la de la recuperación de las fiestas populares. “Pontevedra es una buena plaza, con mucha gente, ahora a ver si los pontevedreses se animan a salir de fiesta y a gastar”, dice Yarisa.

Al tiempo que estos empresarios instalaban sus casetas, un equipo de técnicos iniciaba los controles del proceso de montaje y las pruebas de funcionamiento de las atracciones.

El proceso iniciado por el Concello de Pontevedra con una empresa externa consta, inicialmente, de solicitar toda la documentación de cada instalación y corroborar que está en orden. Además –señalan desde el Concello–, se comprueba que las atracciones no tengan aristas que puedan resultar cortantes, así como huecos o desniveles sin protección.

También se inspecciona para evitar que haya puntos importantes de corrosión o deficiencias relevantes en la seguridad del público y en su entorno, así como posibles solapamientos entre los recorridos de las atracciones y entre estas y los tendidos eléctricos, edificaciones cercanos, farolas o mobiliario urbano en general.

La Administración local recuerda que en esta edición de las fiestas se cumplen veinte años desde la primera revisión exhaustiva de este tipo y que se trata de una apuesta por la seguridad, “promoviendo este tipo de controles técnicos que no son obligatorios pero que incrementan las garantías de seguridad para las personas que las utilizan”.

El PP pide mejorar unas fiestas “monótonas”

“Mantener lo que funciona, romper con la monotonía y la falta de ideas y mejorar la programación”. Es el resumen del presidente del PP local, Rafa Domínguez, sobre sus propuestas para potenciar las fiestas de verano. Y entre los eventos que el PP mantendrá en el programa figuran la Feira Franca, el Surfing the Lérez y la Festa dos Libros. Sobre Feira Franca, Domínguez dice que su intención “es quedarse con todo aquello que funciona y que es importante para la ciudad, y sin duda la Feira Franca es un evento clave”. El popular defiende la continuidad de esta recreación histórica, así como Surfing The Lérez o el Salón do Libro, entre otros.

“Nuestra idea es la de, no solo mantener, sino impulsar y mejorar diversos eventos que se han mantenido a lo largo de los años en nuestra ciudad y que cuentan con el apoyo de todos los pontevedreses”, argumenta. “Por lo tanto, cuando oigan a alguien decir que el PP va a terminar con la Feira Franca o con el modelo de ciudad, que sepan que es mentira. Es un mensaje de un gobierno catastrofista que tiene miedo de lo que viene, que no es otra cosa que el cambio”, añade.

En esta línea, y sobre la programación de este año, Domínguez afirma que, en los últimos años, “no estamos viendo ningún tipo de novedad en cuanto a las fiestas, no se encuentra ningún impulso nuevo a las fiestas de la ciudad”, por lo que cree que “el nivel creo que es mejorable”. El candidato del PP a la Alcaldía señala que “otros ayuntamientos del entorno, más grandes y más pequeños, han presentado programas mucho más diversos y amplios en gustos, por ejemplo, a nivel musical.