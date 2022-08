Afectados por el vial de Montecelo denuncian falta de acceso a sus fincas

Afectados por la nueva vía de ampliación del hospital Gran Montecelo se concentraron ayer para denunciar los problemas de acceso que están sufriendo en sus terrenos, para lo cual hicieron una pegada de carteles y anunciaron que tomarán las medidas necesarias para solucionar la situación, algo que decidirán en una reunión que celebrarán en los próximos días.

“Hay terraplenes de unos dos o tres metros delante de las entradas de nuestras fincas y no podemos entrar. Dimos un margen a las obras para ver si era algo temporal, pero no nos están facilitando la entrada, incluso cierran la obra con vallas rojas de seguridad”, expone Eulogio Sartier, portavoz de los afectados, que señala que “tememos que esto se prolongue durante un año entero, lo que está previsto que duren las obras, y que no podamos entrar en nuestros terrenos”. Además, recordó que “tenemos la obligación de entrar para tomar medidas para la extinción de incendios, entre otras cosas. Si la situación continúa así, denunciaremos a la empresa que está ejecutando las obras, a Concello y a Medio Rural”.

Sartier señaló también que “en el proyecto no figura si vamos a tener una vía de entrada a nuestras fincas como siempre, si se hará paralela al cierre de la carretera o qué, porque el Concello no nos explica nada” y recalca que “presentamos alegaciones al proyecto hace un año, en tiempo y forma, y todavía no hemos recibido respuesta”. Entre esas alegaciones se encuentran cuestiones como “el cableado, que tiene que ser subterráneo, pero en algunas zonas se haría aéreo, y también que se aprovechara para acondicionar el alcantarillado y el agua, dos actuaciones que no se contemplan”.

Son un total de 86 los vecinos afectados por esta situación, que afectaría a cuatro viviendas y diferentes terrenos y fincas. “El Concello no nos recibe, a pesar de que hemoe enviado escritos al alcalde, a los concejales de Obras y de Mourente y hasta a Tino Fernández y el jefe de obra municipal”.