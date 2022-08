“Todos tenemos zonas oscuras, por eso me gustan los personajes con conflictos que los desgarran”

El escritor Manel Loureiro recibirá mañana el premio anual de Amigos de Pontevedra, un galardón que busca reconocer la trayectoria internacional de este autor, buena parte de cuyas novelas se ambientan en la comarca.

–¿Qué representa para usted el reconocimiento de Amigos de Pontevedra?

–Para mi representa muchísimo, sobre todo por dos motivos. Primero, porque el de Amigos de Pontevedra es un premio que da la sociedad civil, que da la ciudadanía, y el prestigio que tiene ya demuestra que no se trata de un grupo pequeño sino que es un grupo que representa el sentir de la ciudad. A diferencia de los institucionales, este es un premio de tus convecinos, de los ciudadanos, y para mi eso es un motivo de orgullo. Y por otra parte es saber que pasas a formar parte de una historia que cumple 50 años, pasas a formar parte de un grupo muy especial de pontevedreses que a lo largo de las últimas 5 décadas, a juicio de sus vecinos, han destacado por algo. Y eso es una satisfacción enorme.

–Al hacer pública la relación de galardonados Xabier Fortes explicó que es usted un pontevedrés de Cotobade

–Soy una cosa muy curiosa. Como la mayoría de los pontevedreses vivo en la ciudad pero tengo mis raíces en la comarca. Por parte paterna soy de Cotobade, pero por parte materna soy de Lérez, quiero decir, tengo un 50% PTV (risas) por decirlo de alguna manera y otro 50% con las raíces en la bisbarra pontevedresa, que sin ella además es imposible entender la ciudad.

–La comarca ha sido escenario de una de sus novelas

–Fue anterior, La Puerta, ambientada entre Pontevedra y el rural de Pontevedra, mientras que la última, La ladrona de huesos, transcurre en el Camino de Santiago.

–¿Por qué decidió hacerse escritor?

–Creo que es una cosa que no me quedaba más remedio que serlo. Toda la vida he sido lector compulsivo, desde que era un crío. Yo me enamoré perdidamente de la literatura cuando tenía 8 o 9 años y al final un día me di cuenta de que necesitaba escribir. Empecé a escribir por casualidad, también es cierto: escapando de la literatura jurídica, porque yo era abogado, resulta que me di cuenta de que se me daba muy bien contar historias. Empecer a escribir en un blog, que se transformó en un fenómeno viral con millón y medio de lectores en todo el mundo. Aquel blog se transformó en un libro, ese libro en un best seller. Aquello explotó por completo, se empezó a publicar en un montón de países y un montón de idiomas. Y después siguieron un montón de libros más y por eso estoy hablando con usted, ya no queda nada de aquel abogado, colgué la toga hace más de 12 años.

–Se ha decantado en sus dos últimos trabajos por el misterio, frente a su anterior obra, centrada en el género fantástico

–Supongo que a medida que pasan los años una de las mayores libertades que tiene mi trabajo es contar las historias que a mi me apetece contar. El riesgo, la dificultad, está en poder arrastrar a los lectores a ese nuevo tipo de historias. Me apetecía muchísimo irme al género de la novela negra, del thriller, y ha funcionado porque la respuesta de los lectores ha sido entusiasta, no solo de los que me leían antes sino de las docenas de miles de nuevos lectores (sonríe) que han ido apareciendo por todo el mundo y que para mi son una gran satisfacción. Pero es que hay una satisfacción adicional: utilizo casi siempre Galicia pero muchísimas veces, yo diría que en más de la mitad de los libros, Pontevedra y su entorno como escenario de mis historias. Y gracias a eso Pontevedra es una ciudad que ha sido conocida por millones de lectores en más de 30 países. No es algo que busque pero es un efecto secundario maravilloso porque me permite hacer de embajador de la ciudad.

–¿Qué personajes le gustan?

–Me gustan los personajes con matices, con muchísimos matices. No me gustan los personajes maniqueos, que son o blancos o negros. No conozco a nadie así (sonríe) todos tenemos nuestra sombra, nuestras zonas oscuras, por eso me gustan los personajes que tienen conflictos internos que los desgarran y que les cuesta tomar decisiones, porque en el fondo eso es lo que somos todos.

–¿Cómo ha vivido la pandemia?

–Yo personalmente tranquilo, porque la he vivido desde la prudencia, desde la expectación y además desde un cierto asombro, porque me daba la sensación de que era un escenario que superaba incluso en algunas ocasiones escenarios que yo había planteado en mis novelas. También es verdad que pienso que es algo que ya hemos pasado y ahora tenemos que mirar hacia adelante.

–Coincidiendo con el final de la pandemia presentó su nueva novela ¿está siendo muy estresante la gira de presentación?

–Presenté una novela en 2020 y ahora otra, me ha dado tiempo a todo, a hacer gira en plena pandemia cuando no había nadie en los aeropuertos, y la de ahora está siendo una auténtica locura. Empecé mi gira de promoción el 3 de mayo y desde esa fecha creo que he recorrido más de 30 ciudades en España, dos continentes, cuatro países, más de 40.000 kilómetros… Es una salvajada, está siendo muy intenso y aún me queda carretera por delante. Pero eso significa que en el fondo, bueno, es un libro que ha conectado con los lectores. Tengo la inmensa satisfacción de que lleve creo que 14 semanas consecutivas en la lista de los libros más vendidos y, qué voy a decir, (sonríe) que estoy muy contento, pero necesitaba el mes de agosto para parar ahora un poquito, descansar y coger aire antes de un otoño que promete ser muy movidito.

–¿Qué le parece hoy Pontevedra?

–Una ciudad vibrante, una ciudad con un potencial de futuro muy grande. Y además la veo desde la óptica de alguien que por su trabajo viaja mucho. Acabo de llegar de un viaje por 5 países iberoamericanos, antes me estuve recorriendo toda España, viajo por un montón de sitios todos los años y eso me permite comparar y me permite valorar realmente lo que es Pontevedra, lo que ha evolucionado la ciudad y el factor diferencial que tiene. Tiene ese algo que hace que a todo el mundo cuando le hablas de Pontevedra le brillen los ojos y piense, esa ciudad merece la pena.